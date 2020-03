Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non hanno ancora fatto pace: ultime notizie

Brutte notizie per i fan di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Le due ex Veline di Striscia la notizia non hanno ancora fatto pace. Dopo la lite avvenuta a Los Angeles che le ha allontanate, le ex amiche per la pelle non hanno più ricucito il loro rapporto durato ben venti anni. Ad oggi sono ignoti i motivi dello strappo tra Eli e Maddy ma a quanto pare la pace è più lontana che mai. La Canalis ne ha parlato nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Grazia, anche se ha preferito non sbilanciarsi troppo. Ma il pensiero dell’ex fidanzata di George Clooney è stato più chiaro che mai: ritrovare l’armonia perduta è assai complicato.

Cosa ha detto di recente Elisabetta Canalis su Maddalena Corvaglia

“Maddalena Corvaglia? Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata”, ha premesso Elisabetta Canalis alla rivista edita da Mondadori. La giornalista di Grazia ha però invitato la soubrette a dire almeno una cosa. “Che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi”, ha replicato la Canalis. Dunque è vero, come vocifera qualcuno, che l’amicizia con Maddalena sia finita dopo che la Corvaglia si è innamorata dell’agente immobiliare Alessandro? “Se c’è speranza di vederci di nuovo unite? Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù“, ha ammesso Eli. Che, a quanto pare, non è per niente disposta a perdonare l’ex collega.

Elisabetta Canalis: la palestra con Maddalena Corvaglia è in affitto

Dopo la lite, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno deciso di dare in affitto la palestra che avevano aperto a Los Angeles. “Non sono una personal trainer e qui la forte concorrenza in quel settore richiede delle competenze specifiche. Però sto lavorando ad un’altra cosa legata al fitness che ancora non posso dire”, ha confidato qualche tempo fa l’ex Velina mora.