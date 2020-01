I 40 anni di Maddalena Corvaglia: festa a sorpresa organizzata dal fidanzato Alessandro Viani. Si mormora la parola “matrimonio”, il gossip

Questo nuovo anno ha segnato nella vita dell’ex velina di Striscia la notizia un nuovo traguardo. Maddalena Corvaglia ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno insieme alla sua nuova fiamma, Alessandro Viani. Proprio quest’ultimo ha organizzando un party a sorpresa con la collaborazione di amici e amiche. Pareva difficile per l’ex velina ritrovare l’amore, dopo la fine del matrimonio con il chitarrista di Vasco Rossi, da cui ha avuto una figlia, ma grazie all’agente immobiliare ha ritrovato il sorriso e adesso è una donna felice. Addirittura gli spifferi parlano di possibili ‘fiori d’arancio’ in arrivo.

Gossip, festa a sorpresa: assente Elisabetta Canalis

A spifferare della festa a sorpresa è stato il settimanale Oggi che ha aggiunto dei dettagli. Viani ha prenotato un intero e storico ristorante milanese per festeggiare la sua compagna. Ma c’è di più: “Si dice che tra i due arriveranno i fiori d’arancio”. Sarà vero? Chissà, il feeling è sicuramente alle stelle. Stessa cosa non si può dire del rapporto tra Maddalena ed Elisabetta Canalis. Pare che l’amicizia sia ancora ai ferri corti. Infatti la sarda non era tra i presenti all’evento.

Maddalena Corvaglia: che cosa è accaduto con la Canalis

Dopo l’addio all’ex marito la Corvaglia ha iniziato una storia d’amore con Alessandro Viani la cui storia sembra procedere a gonfie vele. Per quel che concerne i rapporti con la Canlis, ad oggi non è chiaro il motivo che ha portato all’allontanamento. Se Maddalena tiene la bocca cucita, Elisabetta si è limitata a dichiarare: “È un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare”. Secondo indiscrezioni sarebbero sorti problemi tra le due per via della palestra che avevano aperto qualche tempo fa a Los Angeles, città dove vive Elisabetta e dove Maddalena ha vissuto per un breve periodo, e che oggi è stata data in affitto.