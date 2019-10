Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: ecco perché non si parlano più

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non si parlano più. Ecco perché la loro amicizia è terminata

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia formavano una coppia d’amiche stupenda. Le due si erano conosciute sul bancone di Striscia la Notizia dove hanno ricoperto il ruolo di veline e il loro legame è durato nel tempo. Elisabetta, poi, per amore è volata a Los Angeles e anche Maddalena (anche se poi è tornata in Italia dopo aver divorziato dal marito). Le due ex veline insieme nella città degli Angeli hanno aperto una palestra. Insomma amiche nella vita e anche socie. Poi, però, qualcosa sembra essersi rotto. Qualcuno ha notato che le due donne non si mostravano più insieme sui social e che su Instagram avevano smesso di seguirsi. In poche parole la loro amicizia si è spezzata, si è rotta. Elisabetta e Maddalena non si parlano più da mesi e sembra quasi che la loro rottura sia definitiva. Anche se, ovviamente, non si sa mai. Chissà, magari un giorno potrebbero ritrovarsi e tornare ad essere più complici di prima. Per ora, però, tutto è in standby.

Elisabetta Canalis: “Maddalena Corvaglia? Preferirei non parlarne”

Durante i mesi estivi varie riviste hanno provato a capire il perché di questa rottura ma entrambe si sono sbilanciate poco. Per esempio, al settimanale Chi Elisabetta Canalis ha voluto evitare l’argomento: “Maddalena Corvaglia? Immaginavo che me l’avrebbe chiesto, ma è un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare”. Maddy invece non ne ha proprio mai parlato. Il nome ‘Elisabetta’ non esce dalla sua bocca da un po’. Sempre in alcuni mesi addietro, è venuto fuori che a separare le due è stata una brutte lite. Si racconta, infatti, che le due ex veline stavano lavorando ad un nuovo progetto assieme ma a quanto pare qualcosa è andato storto. Di cosa si tratta? Beh, oggi forse grazie a Giuseppe Candela e ai suoi scritti su Dagospia possiamo scoprire qual’è il motivo che le ha portate alla separazione.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: i motivi della fine della loro amicizia

Alla base ci sarebbero dei problemi economici ma non solo. Tutto è iniziato quando Maddalena Corvaglia, dopo il divorzio dal marito Stef Burns, ha lasciato Los Angeles ed è tornata a vivere in Italia. Questo cambiamento della velina bionda avrebbe creato non poche difficoltà sia economiche e sia di gestione della palestra ad Elisabetta Canalis. E quindi, probabilmente non riuscendo a trovare un punto d’incontro, le due sarebbero finite per litigare e dirsi addio. Un vero peccato!