Maddalena Corvaglia in confidenza: fidanzato, Canalis, GF Vip e Isola

Maddalena Corvaglia si confessa. L’ex velina di Striscia la Notizia, 41 anni, in una intervista rilasciata al magazine Oggi, ha affrontato svariati temi attuali e personali: dalla sua situazione sentimentale, al legame sfilacciatosi con l’amica storica Elisabetta Canalis, fino a un’eventuale sua partecipazione a un reality show.

Si comincia dal piccolo schermo. Maddalena ha notato che, dopo un anno di Covid, la tv ha subito un drastico cambiamento. Meno programmi ‘leggeri’ e più talk che trattano della pandemia. Di conseguenza la televisione ha scoperto una nuova categoria di personaggi: gli esperti e i professionisti sanitari. La Corvaglia storce il naso sulla questione: “I medici dovrebbero tornare negli ospedali, si parla solo di Covid. La gente ha bisogno di intrattenimento”.

Se è vero che le trasmissioni relative al coronavirus si sono moltiplicate, è anche vero che un po’ di intrattenimento c’è stato. Ad esempio non sono venuti a mancare i reality show, come il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi (in corso attualmente, timonata da Ilary Blasi).

In questi programmi potremmo un giorno vedere Maddalena? “All’Isola mai, perché se non mi danno da mangiare divento pazza”. Difficile vederla anche nella Casa più spiata d’Italia: “Non mi piace spettacolarizzare il mio vissuto. E poi non me la sento di lasciare sola mia figlia Jamie (avuta dall’ex marito Steven Burns, ndr). Ha 9 anni e ha bisogno di me“.

Niente reality, ma la tv resta il suo habitat naturale. Infatti dal 5 aprile, dal lunedì al venerdì a partire dalle 12,30, condurrà Motor Trend Mag, sul canale 59 (Motor Trend) e in streaming su Discovery +. La voglia di tornare in pista è tanta. “Torno in tv carica a mille”, chiosa.

Maddalena Corvaglia: niente fidanzato e sulla Canalis “no comment”

Dopo la fine della storia con Alessandro (professione immobiliarista) – la rottura l’ha confermata la stessa Maddalena a inizio 2021 -, oggi l’ex velina si dichiara single e sta “bene così”. Certo, prosegue, “mai dire mai nella vita”, ma per ora non freme per imbastire una nuova relazione. Anche perché quando si ha una figlia ancora piccina, è bene muoversi con i “piedi di piombo”. “Bisogna pensarci bene prima di fare entrare qualcuno nel nostro nucleo”, aggiunge.

Infine la Corvaglia risponde stringatamente a una domanda su Elisabetta Canalis. Come è noto le due hanno avuto dei problemi a livello personale e sono passate da inseparabili a non frequentarsi più. Di recente si era parlato di una possibile riappacificazione, smentita poi da un’indiscrezione di Dagospia risalente a pochi giorni fa. Dunque? Come stanno realmente le cose? C’è stata una riconciliazione? “Mi spiace, preferisco non rispondere”, taglia corto Maddalena. Tutto fa credere che i rapporti siano ancora assai tesi.