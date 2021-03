Canalis e Corvaglia, “rapporti inesistenti”: il retroscena sulla pace mancata

Non ci sarebbe stata alcuna pax tra le due ex veline, nonostante quanto sostenuto dal gossip di recente

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sarebbero ancora parecchio distanti e, nonostante il gossip, di recente, abbia sussurrato di una pace tra le due ex veline di Striscia la Notizia, i rapporti sarebbero nulli. Cioè “inesistenti”. Lo spiffero ‘rosa’ sulle showgirl lo firma Dagospia che scrive che la sarda e la pugliese “in realtà, pur nel rispetto del passato”, hanno “rapporti inesistenti”.

La questione che ha portato le due amiche su posizioni lontane è datata e a tratti misteriosa. Quel che si sa, con certezza, è che la solidissima amicizia che ha legato ‘Eli’ e ‘Maddy’ per anni è stata scalfita, e non di poco. Pare, ma è solo una voce che non ha mai trovato conferma nelle dirette interessate, che all’origine della rottura ci sia una vicenda intrecciata al business. Le due erano infatti diventate socie, aprendo negli States, più precisamente a Los Angeles, una palestra che hanno poi dato in gestione. E sarebbe stata proprio la gestione di tale attività ad aver aperto delle crepe nel rapporto.

A gennaio 2021, pochi mesi fa, nel corso di una puntata di Ogni Mattina – trasmissione di Tv8 condotta da Adriana Volpe – è stato detto che dopo la lite, le ex veline erano riuscite a ricucire lo strappo, facendo pace. Dagospia assicura ora che le cose starebbero diversamente e che non c’è stato alcun riavvicinamento. D’altra parte la Canalis, in tempi non sospetti, aveva rilasciato dichiarazioni che non facevano presagire una pace nel breve periodo

Canalis e Corvaglia, la pace è lontana: il gossip

“Maddalena Corvaglia? Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata”, premetteva Elisabetta circa un anno fa in una intervista rilasciata al magazine Grazia. Poi aggiungeva “che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi”. Infine rispondeva alla domanda diretta circa la speranza nutrita dai fan di vederla nuovamente accanto all’amica di sempre. “Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù“, spiegava ‘Eli’.

Insomma, già dodici mesi fa la via che conduceva ad una pax sembrava tutt’altro che semplice da percorrere. Pare che nell’ultimo anno sia cambiato ben poco. Il rispetto del passato resta, ma, per le due ex veline di Striscia la Notizia, il presente e il futuro non collimano con il tempo che fu.