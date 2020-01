Maddalena Corvaglia festeggia 40 anni: grande assente Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis assente alla festa di compleanno di Maddalena Corvaglia

Il 2020 è iniziato in maniera speciale per Maddalena Corvaglia: l’ex Velina di Striscia la notizia ha compiuto 40 anni. Un traguardo importante che la soubrette pugliese ha festeggiato con il nuovo fidanzato Alessandro e con tanti amici. Al party, però, si è fatta notare un’assenza importante: quella di Elisabetta Canalis. Quest’ultima, come testimoniano le storie Instagram, è rientrata in questo periodo a Milano, ma non era presente alla festa della Corvaglia. La serata è stata organizzata a sorpresa dal nuovo compagno che Maddy ha conosciuto dopo la fine del matrimonio con il musicista Stef Burns. Non è chiaro se l’invito alla Canalis sia stato recapitato oppure no ma quel che è certo è che la tensione tra le due continua visto che, rispetto al passato, Elisabetta non ha neppure speso qualche parola sui social network per questo giorno importante.

Perché hanno litigato Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

Ad oggi non è chiaro il motivo dell’allontanamento tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Se quest’ultima tiene la bocca cucita la prima si è limitata a dichiarare: “È un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare”. Secondo indiscrezioni sarebbero sorti problemi tra le due per via della palestra che avevano aperto qualche tempo fa a Los Angeles, città dove vive Elisabetta e dove Maddalena ha vissuto per un breve periodo, e che oggi è stata data in affitto.

Nuovi progetti lavorativi per Elisabetta Canalis e Maddalena

In attesa di avere ulteriori dettagli, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si godono gli affetti più cari e il lavoro. La prima ha ricevuto delle proposte interessanti in Germania mentre la seconda condurrà presto un nuovo programma su Italia Uno.