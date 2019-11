Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: dopo la lite nuovi grossi progetti

Nuovi progetti in arrivo per Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

Il 2020 sarà un anno intenso, lavorativamente parlando, per Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Dopo la lite di qualche mese fa le ex Veline di Striscia la notizia non si sono più riappacificate e hanno scelto di dedicarsi a progetti diversi. Dopo aver dato in affitto la palestra aperta a Los Angeles tempo fa, Eli e Maddy stanno per tornare nel mondo dello spettacolo, ambiente che ha regalato ad entrambe la grande popolarità. Come riporta il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 28 novembre, la Corvaglia sta per tornare in televisione con uno show tutto suo su una delle reti Mediaset. Molto probabilmente Italia Uno, dove la bionda è in lizza per condurre un nuovo quiz show. Insomma un progetto interessante, che riporta Maddalena in tv dopo l’ultima esperienza risalente al 2018 con Paperissima Sprint.

Elisabetta Canalis: da Los Angeles vola in Germania

Al contrario dell’ex amica Maddalena Corvaglia, Elisabetta Canalis sarà impegnata in Germania nei prossimi mesi. La soubrette sarda è molto amata dalle parti di Berlino e, come sussurra Oggi, ha da poco firmato un importante contratto per una campagna pubblicitaria di un noto marchio alimentare. Non solo: pare che Elisabetta abbia ricevuto una proposta di lavoro da una nota casa di produzione televisiva e per questo sembra che la Canalis abbia cominciato a prendere intense lezioni di tedesco.

Perché hanno litigato Elisabetta Canalis e Maddalena

Ad oggi non è chiaro il motivo dell’allontanamento tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Se quest’ultima tiene la bocca cucita la prima si è limitata a dichiarare: “È un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare”.