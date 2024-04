Lulù e Manuel: denunce per stalking e querele! Che disastro!

Una pioggia di denunce in arrivo! Le sorelle Selassié sono state denunciate per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo, ma loro non ci stanno e ribattono con querele! Vediamo che succede.

Giusto ieri vi avevamo raccontato del sospetto avvistamento di Lulù Selassié: la principessina infatti era stata fotografata di nascosto in Portogallo insieme alla sorella Clary in occasione delle gare di nuoto di Manuel Bortuzzo.

Subito era stato detto che Manuel non fosse al corrente della presenza di Lulù.

Coincidenza o un piano ben architettato da parte della Selassié per seguire Manuel?

Agli investigatori dei social non è piaciuta molto la presenza di Lulù alle gare di Bortuzzo.

Volano stracci e denunce! Lulù e Manuel si rivedranno in tribunale?

La storia tra Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo è sempre stata tormentata: lui aveva sempre rifiutato le avances insistenti di lei nel loro percorso della casa del Grande Fratello VIP, poi forse incalzato da Alfonso, il nuotatore aveva ceduto.

Durata ben poco la relazione, finita con un comunicato stampa da parte di Bortuzzo e di cui Lulù non era al corrente.

E forse alla ragazza non è mai andata giù questa rottura, ma al punto di stalkerarlo fino in Portogallo? Ci sembra esagerato, ma all’investigatore social di nome e di fatto Alessandro Rosica è stato di querela facile.

Molto amico di Manuel Bortuzzo, Rosica si è infervorato nel sapere del comportamento delle Selassie e ha fatto partire una denuncia.

Lo comunica sul suo profilo Instagram:



Ho già incaricato il mio legale a procedere legalmente contro le sorelle Selassié dopo le minacce e offese ricevute ieri e dove hanno provato ad intimidire una mia collega.

(…)

Inoltre sarò testimone contro la querela per stalking che sta per partire da Manuel e dove i conosco i dettagli da qualche mese.

Quindi Manuel sarebbe pronto a denunciare Lulù per stalking! Che disastro!

E Lulù come ha risposto? Anche lei con un post sul suo profilo dove comunica di ricambiare volentieri le denunce

A seguito della pubblicazione non autorizzata su profili social da parte di terzi di materiale fotografico ritraente la sfera privata delle sottoscritte, nonché di video concernenti affermazioni del tutto prive di fondamento, oltre che diffamatorie e lesive del nostro nome e della nostra immagine, abbiamo conferito mandato ai nostri legali al fine di tutelare i nostri diritti davanti alle autorità competenti.

(…)

Diffidiamo pertanto sin da ora coloro che hanno pubblicato e condiviso o utilizzato il materiale e le distorte informazioni a rimuoverli immediatamente da qualsiasi piattaforma

Lulù smentisce tutte le accuse di stalking e si infuria giustamente per le immagini rubate.

Come andrà a finire questa brutta storia di denunce non si sa, ma sembra ben lontana dal finire presto.