Manuel e Lulù: è finita definitivamente tra i due ex-gieffini

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: la coppia più chiacchierata della tv. Non si fa che parlare di loro e negli ultimi giorni le voci su un loro riavvicinamento si sono fatte sempre più insistenti. Tuttavia un’indiscrezione dell’ultima ora sembra ribaltare completamente la situazione. Non si parla più di riavvicinamento, ma di rottura definitiva. Solo due giorni fa la principessa Selassiè aveva pubblicato una foto in cui la si vedeva stringere una mano che sembrava appartenere al nuotatore ex gieffino. Un’immagine che sapeva di conferma.

Ma un nuovo post dell’investigatore social sembra far chiarezza, mettendo definitivamente la parola fine a questa travagliata e dubbia vicenda. Alessandro Rosica ha infatti dichiarato che la storia tra i due ragazzi, tra alti e bassi, sarebbe proseguita sino ad oggi. Il giovane sportivo avrebbe deciso di chiudere la relazione nelle ultime ore. Non si sanno ancora le motivazioni dietro questa scelta di Bortuzzo, ma c’è chi ci vede un po’ di malizia. Sembrebbe quasi che il nuotatore, forse per paura del giudizio pubblico, o cosa ancora peggiore, di quello familiare, si sia voluto tirare indietro. Fonti vicine alla giovane principessa fanno sapere che Lulù non starebbe vivendo per niente bene la fine di questa relazione, su cui la ragazza aveva puntato davvero tanto, forse troppo. Ecco le parole di Alessandro Rosica:

Manuel e Lulú. Dopo tantissimi tira e molla (nonostante le famiglie sono sempre state contrarie a questa relazione) è ufficialmente finita la loro storia. La loro storia è iniziata anni fa nel grande fratello vip, tra tanti alti e bassi è durata fino a poco fa. Manuel ha deciso di porre fine alla relazione e ovviamente Lulù sta male. Auguro un grandissimo in bocca al lupo a due belle persone che conosco molto bene. Ufficialmente finita per sempre.

In una diretta Instagram l’esperto di gossip ha aggiunto qualche dettaglio:

I miei problemi con Lulù rimarranno riservati, come sapete tutta la mia vita rimane riservata. Ho conosciuto meglio Manuel e le mie impressioni su di lui non sono cambiate. Detto questo io auguro il meglio a Lulù, per me rimarrà quella bimba che ho conosciuto. Ci hanno provato, riprovato, li ho vissuti. Auguro il meglio ad entrambi, ma è meglio finirla qui. Due belle persone: non ho nulla da dire perché, a differenza di tante coppie scoppiate, li ho vissuti in prima persona.

Amedeo Venza, dopo pochi minuti dalla rivelazione, ha rincarato la dose, affermando che la rottura è stata inaspettata e che neppure ragazzini di 14 anni l’avrebbero gestita in questo modo. Ha, inoltre, confermato, il desiderio di Manuel di riuscire a tenere la relazione nascosta. Ecco le sue parole:

Comunque Manuel ha mollato Lulù di punto in bianco e non vi sto a dire le modalità che neanche i ragazzetti in 3ª media si comportano così con le fidanzatine! Per non parlare del fatto che ha cercato in tutti i modi di tenere la relazione nascosta! Quindi la notizia che voleva le famiglie in accordo e fake! Le famiglie come stavano son rimaste! Contrariate!

Sono in tanti a difendere la giovane Selassiè. Una ragazza sicuramente sopra le righe, ma che meriterebbe qualcuno che voglia vivere una relazione alla luce del sole, senza timore dei giudizi, che creda davvero in un amore che non ha bisogno dell’approvazione altrui.

Gli indizi social su un possibile riavvicinamento

Risale allo scorso agosto il primo indizio su un possibile riavvicinamento tra i due ex gieffini. Manuel era impegnato nei campionati mondiali di nuoto paralimpico di Manchester e, in quello stesso periodo, Lulù si trovava a Londra insieme alla sorella Clarissa. E per il popolo web non si è trattata solo di una coincidenza. Anche se in quello stesso periodo Manuel aveva pubblicato delle foto in atteggiamenti intimi con Angelica Benevieri, tiktoker da oltre 300 mila followers.

Poi, per qualche mese, il silenzio. Fino a pochi giorni fa, quando i due hanno pubblicato la foto dello stesso tramonto. Poche ore dopo Lulù, durante una diretta su TikTok, ha mostrato, involontariamente (forse non troppo) un braccialetto con la scritta “Manu”, indossato precedentemente dal nuotatore in alcuni scatti. Un’immagine che sembrava fugare ogni dubbio. Il popolo social ci aveva visto lungo: due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova.