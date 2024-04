Lulù e Bortuzzo in Portogallo: lei lo ha seguito di nascosto? (gossip)

Cosa sta succedendo tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo? Nonostante i due si siano lasciati ufficialmente ben due anni fa, ci sono ancora molte cose che non tornano in questa storia. Da tempo, si dice che in realtà non si siano mai separati, ma che abbiano sempre continuato a vedersi di nascosto, sfuggendo al padre che non avrebbe mai accettato l’influencer. Qualche mese fa, però, l’ex vippona ha deciso di uscire parzialmente allo scoperto, pubblicando alcuni indizi per confermare indirettamente la sua relazione con Manuel.

Infatti, Lulù aveva pubblicato una foto in cui teneva per mano Bortuzzo, immediatamente riconoscibile dai tatuaggi sul suo braccio. Non solo, la principessa era poi andata avanti condividendo storie a casa del nuotatore. Sembra, però, che le mosse intraprendenti della Selassié avessero infastidito parecchio Manuel. Di conseguenza, avrebbe confessato ad Alessandro Rosica, l’Investigatore Social, di aver chiuso definitivamente con lei e di non volerne più sapere niente.

Nonostante ciò, nei mesi successivi, i fan hanno notato altri dettagli che suggeriscono che la relazione segreta sia continuata. Ad esempio, sono stati entrambi a Napoli nello stesso periodo e, durante le feste pasquali, Lulù ha pubblicato una foto di un uovo di Pasqua scattata direttamente da casa di Manuel. Ebbene, oggi, domenica 21 aprile, è uscita una nuova segnalazione sui due ex vipponi. Alessandro Rosica ha pubblicato una foto della giovane romana insieme a sua sorella Clarissa, scattata in Portogallo. Casualmente, proprio in questi giorni, l’isola portoghese di Madeira sta ospitando i Campionati Europei Open Para Swimming, ai quali partecipa Bortuzzo.

Inizialmente, si pensava che Lulù avesse deciso di accompagnare Manuel alle gare, confermando così la loro relazione clandestina. Ma, Rosica ha dato una versione completamente diversa. Stando a quanto riportato dall’esperto di gossip, la Selassié avrebbe seguito l’ex fidanzato in Portogallo a sua insaputa. L’Investigatore Social sostiene che l’ex vippona sia volata a Madeira insieme alla sorella minore, prendendo un appartamento proprio vicino a quello del nuotatore.

Il motivo? Lulù non riesce ancora a dimenticare Manuel e starebbe facendo di tutto per riconquistarlo. D’altro canto, invece, Bortuzzo non vuole saperne niente e, infatti, non sapeva che la sua ex ragazza si trovasse in Portogallo. Insomma, una storia a dir poco surreale. Comunque, è importante sottolineare che queste sono solo indiscrezioni e non ci sono conferme ufficiali. Al momento, resta ancora incerta la verità dietro questa ambigua situazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo.