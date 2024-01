Lulù e Manuel Bortuzzo di nuovo insieme: ma qualcosa non torna

È ufficiale: Lulù e Manuel Bortuzzo di nuovo insieme. Ieri sera, 24 gennaio, la principessa Selassié ha pubblicato una sua foto in cui la si vede stringere una mano che sembrerebbe essere proprio quella del nuotatore. Nello scatto, infatti, appare un braccio con gli stessi tatuaggi di Manuel. Una storia che fa dunque pensare ad un possibile ritorno di fiamma per la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip più di due anni fa. Tuttavia, sono molte le cose che non tornano in questa strana vicenda. Ma, procediamo con ordine.

Com’è noto, a seguito di una turbolenta storia nata nel reality di Canale 5, Manuel e Lulù si sono ufficialmente lasciati nell’aprile del 2022. O meglio, l’atleta paralimpico ha deciso di lasciare l’influencer, la quale, nei mesi successivi, non ha mai nascosto di essere ancora innamorata di lui. Nel frattempo, Bortuzzo aveva iniziato una relazione con un’altra ragazza, l’influencer Angelica Benevieri, finita nel giro di pochi mesi. Da lì, non si è più saputo molto della vita personale dei due ragazzi, ad eccezione di un’indiscrezione lanciata dall’Investigatore Social.

Tempo fa, Alessandro Rosica aveva infatti svelato che Manuel e Lulù non si sarebbero mai lasciati, bensì si sarebbero sempre frequentati in gran segreto. Il motivo? Il padre di lui, Franco Bortuzzo, non approverebbe la relazione. Questa teoria trova ulteriore sostegno in una serie di coincidenze osservate dai fan della coppia. Prima, la scorsa estate, sono stati avvisati al concerto di Ultimo insieme. Successivamente, ad agosto, Bortuzzo è volato a Manchester per partecipare ai campionati mondiali di nuoto paralimpico. Durante lo stesso periodo, Clarissa, la sorella di Lulù, ha pubblicato una storia in cui si trovava in quella che sembrava essere la stessa camera d’hotel occupata proprio dalla nazionale.

Ma, non è finita qui. Nell’ultima settimana, diversi dettagli hanno riacceso il gossip su di loro. Difatti, alcuni giorni fa Lulù e Manuel hanno pubblicato contemporaneamente una foto dello stesso luogo. Poi, l’influencer è apparsa in una diretta TikTok con un bracciale con scritto “Manu“, lo stesso visto sul braccio di Bortuzzo in più occasioni. Da lì, i rumors di un probabile ritorno di fiamma si sono fatti sempre più insistenti. Peccato che, però, queste voci non sarebbero affatto piaciute a Manuel, il quale, proprio ieri, ha bloccato Lulù su Instagram.

Insomma, un gesto che sembrava essere una smentita. Ma, ecco che arriva il colpo di scena: poco dopo il blocco, la Selassiè ha condiviso una foto di due mani intrecciate, ovvero esattamente le sue e quelle di Manuel. Tra l’altro, i sostenitori della coppia sono riusciti a scoprire la data esatta in cui la foto è stata scattata: il 5 novembre 2023. Una data curiosa, considerando che, nello stesso mese, Bortuzzo aveva pubblicato una storia in cui si teneva per mano con un’altra donna, accompagnata da una didascalia che recitava “Il mio amore“.

Dunque, una vicenda ricca di intrecci che ha generato una serie di teorie. Da una parte, c’è chi crede che i due ragazzi abbiano sempre avuto una storia in segreto a causa del padre di Manuel, mentre le altre frequentazioni di lui sarebbero state solo una sorta di depistaggio per non farsi scoprire. D’altro canto, invece, molti sostengono che Bortuzzo e la principessa Selassié abbiano continuato a incontrarsi solo casualmente, e che lei abbia deciso di rivelare la verità dopo essere stata nascosta per tanto tempo, come una sorta di vendetta in seguito al suo blocco.

Per ora, Manuel e Lulù non hanno ancora rilasciato nessun commento. Non resta che attendere la versione dei diretti interessati per scoprire la verità dietro questa surreale storia.