Manuel Bortuzzo e Lulù, ritorno di fiamma? Un indizio fa discutere

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie potrebbero essere tornati insieme in gran segreto. A far nascere l’indiscrezione sono stati gli stessi fan della coppia, che recentemente hanno notato alcune coincidenze ambigue tra i due. Il tutto è iniziato pochi giorni fa, quando Lulù e Manuel hanno pubblicato contemporaneamente la foto di uno stesso tramonto. Da lì, diversi utenti hanno pensato che i due si trovassero nello stesso luogo. Poche ore fa, poi, è arrivato un altro indizio.

Durante una diretta Tiktok di Lulù, in tanti hanno notato un dettaglio particolare: l’influencer indossava un braccialetto con scritto “Manu“, lo stesso indossato proprio da Bortuzzo in diversi scatti condivisi sui social. Sembrerebbe, dunque, che il nuotatore avrebbe regalato il suo bracciale all’ex (?) fidanzata. Ovviamente, è necessario chiarire che si tratta solamente d’ipotesi. Certo è che si tratta di una coincidenza molto strana, che fa pensare inevitabilmente ad un possibile ritorno di fiamma.

Ed è lo stesso di Manu in questa foto vero ? pic.twitter.com/sEVQDg6kRG — meme 🐡 (@pizzarossacon) January 22, 2024

Questa non è la prima volta che si parla di un probabile ritorno tra la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip. Alcuni mesi fa, l’Investigatore Social, Alessandro Rosica, aveva rivelato che i due non si sarebbero mai lasciati, bensì si sarebbero sempre frequentati in gran segreto. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip, Manuel e Lulù sarebbero costretti a tenere nascosto il loro amore per colpa del padre di lui, Franco Bortuzzo, che non approverebbe la relazione.

Inoltre, recentemente, un’altra coincidenza ha unito i due ex fidanzati. Lo scorso agosto, Bortuzzo ha preso parte ai campionati mondiali di nuoto paralimpico di Manchester. Ebbene, proprio nello stesso periodo, la principessa Selassiè si trovava sempre in Inghilterra, precisamente a Londra, insieme alla sorella Clarissa. Per questo, secondo alcuni, i due si sarebbero incontrati di nascosto nel Regno Unito. Tuttavia, è necessario aggiungere che, solamente un paio di mesi fa, l’atleta paralimpico ha pubblicato una foto mano nella mano con un’altra ragazza. “Il mio amore“, aveva scritto la presunta fidanzata come didascalia dello scatto.

Insomma, la situazione sentimentale attuale di Manuel Bortuzzo rimane un mistero. In tutto ciò, bisogna ribadire che i diretti interessati non hanno mai parlato apertamente di un loro ritorno. Di conseguenza, gli indizi precedentemente citati potrebbero rivelarsi semplicemente una serie di coincidenze fortuite.