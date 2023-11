Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata: lei ha 2 figli, chi è

Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata: su Instagram compaiono i primi indizi. L’atleta paralimpico ha pubblicato poco fa una foto dove stringe la mano ad una ragazza. Sembra non ci siano dubbi: si tratta della sua nuova partner.

Colei che è stata taggata si chiama Ilenia Caccavale, è una ragazza di Roma, proprietaria di un locale, La Locanda, nel quartiere Mezzocammino. È più grande di Manuel, ha infatti 31 anni ed ha anche due figli.

Nella story condivisa dal ragazzo e messa da Ilenia, i due compaiono mano nella mano al ristorante e lei ha scritto “il mio amore”. Non vi è dunque alcun dubbio sulla natura del loro legame.

Le ultime storie di Manuel

Manuel Bortuzzo ha conquistato molti fan al Grande Fratello Vip 6, dove si è innamorato di Lulù Selassié. La loro storia d’amore è stata molto sostenuta dai follower ed anche seguita dai giornali.

Poi ad aprile 2022 è arrivata la comunicazione sulla fine della relazione. Poco dopo Manuel è stato paparazzato assieme ad un’altra ragazza: Angelica Benevieri, un’influencer. Ciò dopo aver smentito le voci di un ritorno di fiamma con l’ex Federica e altri rumors che sostenevano che avesse un flirt con la tiktoker Cecilia Cantarano.

La storia con Angelica, invece, è stata poi resa pubblica tramite i loro social. Relazione finita però ad ottobre, 2 mesi dopo. È stata la ragazza stessa a raccontare, in diretta Instagram, del perché della chiusura. L’influencer ha spiegato che Manuel mostrava scarso interesse nei suoi confronti e perciò di aver messo un punto.

Gli ultimi avvistamenti con Lulù

Durante tutto questo periodo vari “esperti di gossip” hanno sempre sospettato, però, che tra gli ex gieffini non fosse mai realmente finita. Secondo questi, i due sono arrivati a frequentarsi di nascosto poiché il padre di Manuel, Franco Bortuzzo, non è mai stato favorevole alla relazione con Lulù.

A luglio l’atleta si trovava a Manchester per i mondiali di nuoto paralimpico e stranamente anche la ragazza era in Inghilterra con sua sorella Clarissa. Al rientro a Roma, però, la Selassié è rimasta in Italia mentre lui è partito in vacanza con un amico.