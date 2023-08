Manuel Bortuzzo e Lulù: gli incontri segreti a Londra, retroscena

Sorgono nuovi retroscena riguardo la misteriosa storia, apparentemente terminata da tempo, tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. Ma, procediamo con ordine. La loro relazione era iniziata quasi due anni fa nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo un percorso fatto di alti e bassi, i due giovani si erano dichiarati amore eterno ed erano persino andati a convivere. Ecco che, solamente poco più di un mese dopo la fine del reality, il nuotatore aveva annunciato la rottura attraverso un comunicato Ansa, precisamente il 25 aprile del 2022.

Da lì, i due hanno ufficialmente strade diverse e, nel frattempo, Manuel ha anche avuto una relazione con un’altra ragazza. Circa un mese fa, però, l’esperto di gossip Alessandro Rosica, anche conosciuto come “L’investigatore social”, e il giornalista Giuseppe Scuccimarri avevano rivelato uno scoop inedito: a quanto pare, i due giovani non si sarebbero mai lasciati e che si sarebbero frequentati in gran segreto per tutto questo tempo. Secondo quanto segnalato da Rosica e Scuccimarri, il padre di Bortuzzo, Franco, non approverebbe la relazione e, per questo, i due ragazzi sarebbero costretti a tenere il loro amore nascosto ancora oggi.

Chiaramente si tratta solamente di un’indiscrezione, alla quale i diretti interessati non hanno mai voluto replicare. Tuttavia, gli ultimi movimenti dell’ex coppia avrebbe fatto riaffiorare i sospetti su una possibile storia segreta tra i due. Di cosa si tratta? Lo scorso mese, Manuel ha partecipato ai campionati mondiali di nuoto paralimpico, tenutisi a Manchester. E, proprio nello stesso periodo, la Selassiè si trovava sempre in Inghilterra, a Londra, insieme alla sorella Clarissa.

Non è chiaro se si tratta di una semplice coincidenza o se, effettivamente, la principessa si trovasse nel Regno Unito per stare vicino al suo ex (?) fidanzato. Da una parte, Alessandro Rosica continua a sostenere che la storia tra Manuel e Lulù sia ancora in corso. D’altro canto, però, Bortuzzo, una volta rientrato in Italia, è di nuovo partito. Il nuotatore è volato Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, per godersi alcuni giorni di vacanza insieme al suo migliore amico. Nessuna traccia, invece, di Lulù, che sembrerebbe essere rimasta a Roma.