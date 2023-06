Bortuzzo e Lulù “stanno ancora assieme: certezza, ecco le prove”

L’indiscrezione dell’ultimo minuto vede protagonisti due ex concorrenti del GF Vip 6, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie. La loro storia d’amore, nata proprio nella Casa di Cinecittà, aveva appassionato migliaia di persone fino a che, nel maggio 2022, i due decisero di lasciarsi per intraprendere stare diverse. Si è parlato molto delle ragioni che, a detta dei diretti interessati, avevano portato l’atleta e la principessa a dirsi addio e oggi, a distanza di più di un anno, si torna a parlare di loro. A quanto pare, stando a quanto riportato da Alessandro Rosica e Giuseppe Scuccimarri, i due non si sono mai lasciati ma hanno continuato a vedersi di nascosto.

Manuele Lulù non si sono mai lasciati

Come accennato è passato più di un anno dalla rottura della love story tra Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo ma oggi è emerso un nuovo e clamoroso retroscena, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Alessandro Rosica, meglio conosciuto come Investigatore social su Instagram, pochi minuti fa ha postato una clamorosa indiscrezione sulla sua pagina affermando che in realtà Lulù Selassiè e Maniel Bortuzzo non si sono mai lasciati: “Non possiamo fare più finta di niente. Abbiamo lavorato per mesi a questo superscoop. Avendo le prove, possiamo finalmente rivelarlo con certezza: Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo non si sono mai lasciati, si sono visti fino a poche settimane fa, soprattutto di notte per paura di essere visti da un uomo in particolare…”. Chi sia quest’uomo non è dato sapersi. Chissà che nei prossimi giorni qualcuno non decida di parlare e di far uscire allo scoperto questa misteriosa identità.

L’indiscrezione è stata poi anche confermata dal collega Giuseppe Scuccimarri che nelle sue stories ha risposto ad alcune domande dei suoi followers confermando a sua volta che i due ragazzi non si sono mai lasciati e che se mai provassero a smentire l’indiscrezione, lui e Rosica avrebbero le prove da mostrare a sostegno delle loro affermazioni.

Le motivazioni della presunta rottura

All’epoca della rottura della love story tra Manuel e Lulù erano state tante le ipotesi messe sul tavolo ma la più accreditata era quella che vedeva protagonisti incomprensioni e divergenze insormontabili tra i due. In particolare era stato The Pipol Tv a svelare una delle possibili motivazioni della rottura scrivendo: “Manuel custodisce da sempre il sogno di partecipare alle paraolimpiadi e per questo si cura e si allena quotidianamente. Quando Manuel si presta alle cure, lo fa in un ambiente sanificato, con poche persone all’interno, ma soprattutto, persone autorizzate. Un giorno, Lulù decide di andare con Manuel a fare fisioterapia, e con loro c’era anche Franco. Il diktat era chiaro: entra solo Manuel. Lulù non ci sta e impone la sua presenza dentro la stanza. Mentre Bortuzzo è dentro e si sottopone a una fisioterapia dolorosa, fuori si scatena il caos: Franco tutela il figlio per far rispettare le regole dettate dalla struttura, ma il litigio con Lulù sfocia in termini che non raccontiamo. Scoppia letteralmente il putiferio (e qui preferiamo fermarci nel racconto, ndr). Intervengono altre persone, testimoni di un dialogo fortissimo tra i due che lascia stordito anche lo stesso Manuel, una volta uscito dalla faticosa seduta”.



Quello fu il momento, secondo molti, nel quale Manuel si rese conto di non essere circondato dalle persone giuste e decise di mettere fine alla relazione con la principessa. In quel litigio Manuel si vide costretto a scegliere tra la sua famiglia e Lulù e fu la prima volta in cui non riuscì a digerire completamente l’atteggiamento della compagna, sentendosi tradito. Tra i due quindi si ruppe qualcosa che li portò a separarsi definitivamente. O almeno così fecero credere a tutti.