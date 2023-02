Alessia Marcuzzi promossa dalla Rai. In barba alle critiche l’azienda ha deciso di rinnovare per una seconda stagione ‘Boomerissima’, il format che l’ex conduttrice Mediaset ha ideato insieme ad alcuni autori dopo una chiacchierata con il figlio ventenne Tommaso, nato dal rapporto con l’ex compagno Simone Inzaghi. Un format che non ha nulla di troppo innovativo ma che regala spensieratezza e allegria (con un pizzico di nostalgia che non guasta mai) e ha conquistato fin da subito oltre un milione e mezzo di telespettatori.

L’azienda ha prima deciso di premiare lo show aggiungendo una puntata in più alle quattro inizialmente stabilite e ora, come riporta Tv Blog, ha confermato ‘Boomerissima’ anche per la prossima stagione televisiva. Un trionfo per Alessia Marcuzzi che da quando è approdata in Rai è tornata ad essere la conduttrice di un tempo.

Quella allegra, solare, scanzonata, perfetta per l’intrattenimento puro, lontana dalle catene dei reality show che per troppo tempo l’hanno imprigionata a Mediaset. La riconferma della Rai di ‘Boomerissima’ è anche una vittoria di Alessia Marcuzzi su Pier Silvio Berlusconi e Maurizio Costanzo, che hanno criticato la trasmissione.

Stando agli ultimi gossip il primo, che ha sempre stimato La Pinella, ha spifferato di non essere rimasto troppo colpito da ‘Boomerissima’. Inoltre ha smentito un eventuale ritorno di Alessia Marcuzzi a Mediaset (è stata la 50enne ad andare via perché non riusciva più ad identificarsi nei progetti che le venivano proposti)

Il marito di Maria De Filippi, invece, si è detto addirittura preoccupato per Alessia Marcuzzi. Maurizio Costanzo non ha trovato nulla di speciale in ‘Boomerissima’ e ha parlato più che di un’opportunità di un’occasione sprecata per l’ex volto di Canale 5 e Italia Uno.

E invece la Rai sembra decisa a puntare anche per il futuro su Alessia Marcuzzi che di recente è stata un’ottima spalla di Fiorello a Viva Rai 2 Speciale Sanremo, un moderno Dopofestival per la 73esima edizione della kermesse musicale. E nel 2024 non è del tutto esclusa una conduzione di Alessia sul palco dell’Ariston, insieme al vecchio amico Amadeus…