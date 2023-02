By

La momentanea pausa dalla televisione e l’approdo in Rai ha fatto decisamente bene ad Alessia Marcuzzi. Da quando La Pinella è sbarcata sulla tv di Stato la sua carriera ha ripreso il volo. O meglio è tornata in primo piano la vera essenza della conduttrice. Quella allegra, giocosa, vivace, lontana da canna-gate, bestemmie e nomination.

Grazie a Boomerissima e a Viva Rai 2 Speciale Sanremo con Fiorello, Alessia Marcuzzi è tornata ad essere sul piccolo schermo quella di un tempo, quella degli esordi. Una presentatrice spumeggiante e solare, perfetta per l’intrattenimento.

Lontana dalla gabbia dei reality show, che hanno indubbiamente sminuito le potenzialità artistiche della Marcuzzi. Tra Grande Fratello e Isola dei Famosi Alessia ha condotto tante edizioni di questi programmi, oscurando così la sua vera natura.

Perché, diciamocela tutta, l’ex di Francesco Facchinetti non ha lo stesso piglio di Simona Ventura e Barbara d’Urso – uniche vere regine dei reality show – ma un approccio diverso, più spensierato e scanzonato e adatto ad altri tipi di format.

Alessia Marcuzzi ha fatto benissimo a mollare Mediaset. Lei stessa ha confidato di aver preso questa decisione perché non si riconosceva più in certe vesti e aveva voglia di percorrere nuove strade professionali. Mossa azzardata ma giusta: in Rai è rinata.

Per fortuna in futuro non sembra esserci un ritorno della Marcuzzi a Canale 5. Si è vociferato di recente della volontà di Pier Silvio Berlusconi, da sempre grande fan di Alessia, di riaverla a Mediaset ma fonti vicine all’azienda hanno categoricamente smentito tali gossip.

Il futuro della Marcuzzi sembra dunque in Rai, dove Boomerissima sta ottenendo un discreto successo. Di sicuro non è il programma più innovativo e originale della tv italiana, ma è in grado di regalare quella leggerezza e spensieratezza che piace sempre. Senza dimenticare quel pizzico di nostalgia che non guasta mai.

Ora non resta che fare un appello ad Amadeus: nel 2024 porta Alessia Marcuzzi al Festival di Sanremo. Magari per tutta la durata della kermesse, come accaduto quest’anno con Gianni Morandi.