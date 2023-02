Negli ultimi giorni, si è mormorato molto di un possibile ritorno di Alessia Marcuzzi a Mediaset. La conduttrice ha lasciato l’azienda dopo più di 20 anni ed è approdata in Rai col suo nuovo show “Boomerissima”. In un’intervista al settimanale “Diva e Donna” aveva rivelato il perché di questa drastica decisione, ovvero la perdita di entusiasmo nel condurre programmi sulla nota rete. “Avevo voglia di nuove sfide”, aveva spiegato. Tuttavia, dopo il ritrovato successo della Marcuzzi, sembrava che Pier Silvio Berlusconi volesse riportare la ‘Pinella’ sugli schermi della Mediaset. Ebbene, secondo un’indiscrezione di “FanPage”, queste voci sarebbero totalmente infondate.

Pier Silvio Berlusconi: “La Marcuzzi non è tra le nostre priorità”

Nonostante il figlio del Cavaliere e la presentatrice siano rimasti in ottimi rapporti, Pier Silvio non starebbe minimamente pensando di riportare la Marcuzzi a Mediaset. A quanto pare, la rete presenterebbe già un grande numero di volti femminili: da Barbara D’Urso a Belen Rodriguez, dalla Blasi alla Panicucci e Palombelli, fino ad arrivare alla regina di Canale 5, Maria De Filippi. Proprio per questo, Alessia non sarebbe nelle priorità del piano di cambiamento pensato dal compagno di Silvia Toffanin. A tal proposito, ‘DagoSpia’ aveva fatto sapere che Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando di compiere una ‘rivoluzione’ nell’azienda, attuando un presunto cambio di poltrone.

Inoltre, pare che ai piani alti di Cologno Monzese non sia particolarmente piaciuto il nuovo ruolo della Marcuzzi nel programma “Boomerissima”. Il varietà si basa su sfide generazionali tra ‘boomers’ e ‘millenials’ e, nella trasmissione, la 50enne romana si è dilettata a dare dimostrazione di prove canore e coreografiche. Nonostante il discreto successo ottenuto dallo show, l’azienda non sarebbe rimasta positivamente colpita dalla performance dell’ex di Simone Inzaghi.

Insomma, nessuna riunione in vista tra Alessia e Mediaset. In ogni caso, la stessa conduttrice appare felicissima di essere uno dei nuovi volti di “Mamma Rai”. “Boomerissima” è stato allungato e finirà il 14 febbraio. In aggiunta, la Marcuzzi è stata chiamata da Fiorello per affiancarlo durante questa settimana sanremese nel suo “Viva Rai 2, Viva Sanremo”. Ogni notte, subito dopo la diretta, è possibile vedere l’imprenditrice destreggiarsi tra balletti e giudizi di moda sui look del Festival. E, come si evince dai suoi social, Alessia si sta godendo a pieno questa nuova esperienza.