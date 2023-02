By

Berlusconi junior è pronto per una serie di cambiamenti in azienda, sia per quanto riguarda la dirigenza che gli artisti

Pier Silvio Berlusconi avvierà a breve una serie di importanti cambiamenti in alcune posizioni chiave della dirigenza di Mediaset. Un giro di poltrone che farà molto rumore. A farlo sapere Dagospia. A quanto pare ci saranno alcune grosse novità anche sul versante artistico che vedrà alcuni volti noti salutare il Biscione e nuovi entrare.

Pier Silvio vuole riportare Alessia Marcuzzi a Mediaset

A tal proposito si fa sempre più insistente a Cologno Monzese la voce che il figlio del Cavaliere abbia come obiettivo quello di far rientrare in azienda Alessia Marcuzzi, storico volto Mediaset e molto amata e stimata da Pier Silvio Berlusconi. I rapporti tra quest’ultimo e La Pinella sono rimasti ottimi.

Più volte la bionda conduttrice, ora in onda su Rai Due con Boomerissima che sta ottenendo un discreto successo, ha precisato di aver lasciato Mediaset solo perché non si riconosceva più nei programmi che le venivano proposti. Aveva voglia di sperimentare nuovi progetti e dopo due anni trascorsi lontani dal piccolo schermo è riuscita a trovare il format giusto per ripartire.

Riuscirà Piersilvio Berlusconi a riportare Alessia Marcuzzi all’ovile? Di recente ad abbandonare Mediaset è stato Nicola Savino, che ha preferito emigrare su Tv 8 (per questo sarà sostituito nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi da Enrico Papi). Chi altro lascerà l’azienda?

Pier Silvio Berlusconi contento di Mediaset

Di recente Pier Silvio Berlusconi si è detto soddisfatto degli ascolti in crescita di Mediaset e per nulla intimorito dalla concorrenza di Netflix, la piattaforma streaming che è diventata ormai una realtà ben consolidata in Italia e nel resto del mondo.

Quest’anno il compagno di Silvia Toffanin ha deciso di tenere accese Canale 5 e Italia Uno durante la settimana del Festival di Sanremo, in onda su Rai Uno dal 7 all’11 febbraio. Decisione arrivata dopo il riscontro ottenuto durante i Mondiali di calcio in Qatar, che ha trasmesso la tv di stato.

Pier Silvio Berlusconi, durante un incontro con i giornalisti, ha infatti spiegato:

“Quest’anno, avendo visto come, durante i Mondiali, i ricavi dei nostri prodotti non ne abbiano risentito, abbiamo preso il coraggio a quattro mani e banalmente abbiamo stimato cosa sarebbe successo se invece di una settimana venduta a promo – che tradotto vuol dire con un forte sconto – avessimo lasciato la settimana di Sanremo con un listino normale. È venuto fuori che era più vantaggioso. Questo è il motivo commerciale-aziendale. Ma la motivazione ancora più importante e che, da editore, ritengo sia sbagliatissimo togliere un’alternativa di visione al pubblico italiano”

Torna dunque il doppio appuntamento – il lunedì e il giovedì – con il Grande Fratello Vip mentre andranno regolarmente in onda al martedì e al sabato Le Iene (senza Teo Mammucari ma con Belen Rodriguez e il nuovo conduttore Max Angioni) e C’è posta per te.