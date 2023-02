Alessia Marcuzzi oramai è diventata a tutti gli effetti un volto di ‘Mamma Rai’ grazie alla sua nuova fortunata trasmissione ‘Boomerissima’. Domenica 5 febbraio, la conduttrice è stata ospite di Fabio Fazio proprio per promuovere il varietà di Rai Due e, a sorpresa, ha annunciato il suo prossimo inatteso ruolo televisivo. Alessia, infatti, affiancherà Fiorello nel suo ‘DopoFestival’ durante la settimana sanremese. Da martedì 7 febbraio a venerdì 10 sarà quindi possibile vedere la presentatrice romana nello show di “Viva Rai Due” subito dopo la diretta di Sanremo.

La Marcuzzi è stata accolta dall’amica, nonché prima ospite del suo programma, Luciana Littizzetto, prima di iniziare la lunga intervista nel salotto di ‘Che tempo che fa’. Chiaccherando con Fazio, la 50enne ha parlato del suo ritorno in Rai dopo ben 29 anni e ha ricordato il suo ultimo programma sulla rete, “Il grande gioco dell’oca”. A tal proposito, il conduttore ha ripescato un vecchio video di Alessia mentre prendeva parte ad un gioco del ‘lancio dei coltelli’, lasciando l’ex di Francesco Facchinetti completamente basita rivendendosi in tutta la sua spavalderia e giovinezza.

Spazio, poi, al nuovo show della conduttrice, ‘Boomerissima’. L’idea della trasmissione, ha confessato, è nata durante la quarantena a seguito delle numerose discussioni generazionali con il figlio 21enne avuto con l’ex calciatore Simone Inzaghi, Tommaso. Nonostante un recente calo di ascolti, il programma ha soddisfatto le aspettative e, per questo, sono state aggiunte nuove puntate alle quattro prestabilite. La trasmissione, infatti, andrà in onda fino a martedì 14 febbraio.

Lo scherzo di Fiorello e la gaffe con i fan

L’ex conduttrice del “Grande Fratello” ha poi parlato dello ‘scherzo’ subito da Fiorello e Fabrizio Biggio, suo ‘cognato’ acquisito (l’attore è, infatti, sposato con la cugina). Alcune settimane fa, durante una diretta i due hanno chiamato Alessia e, mentre Biggio stava per far partire la telefonata, lo showman ha inquadrato lo schermo del telefono mostrando per sbaglio il suo numero.

Naturalmente, dopo pochi secondi, l’imprenditrice è stata letteralmente subissata di messaggi e telefonate dei fan. Tuttavia, la Marcuzzi ha ammesso di aver particolarmente apprezzato i numerosi messaggi di affetto ricevuti dalla gente ed ha, addirittura, deciso di rimanere in contatto con alcuni di loro.

Per di più, l’ex conduttrice de ‘L’Isola dei famosi’ si è accidentalmente inserita in un gruppo Whatsapp di soli uomini in cui è stata invitata ad un addio al celibato. Scherzosamente, Alessia ha raccontato di aver rifiutato l’invito ma di aver accettato di fare una sorpresa alla sposa ed andare al matrimonio dei suoi due fan il 1 luglio. Ma, come ha fatto notare Fazio, la showgirl, in questo modo, ha accidentalmente spoilerato la sua presenza alle nozze, rovinando così la sorpresa per la futura moglie. Insomma, una goliardica gaffe da parte della presentatrice.

Infine, come preannunciato prima, Alessia ha dato uno scoop e ha affermato che sarà presente al ‘Dopofestival’ di Fiorello. La conduttrice ha dichiarato di essere stata chiamata la mattina prima della sua ospitata dallo showman, che le ha chiesto di affiancarlo in questa avventura. A quanto pare, la 50enne commenterà i look sanremesi e sarà ‘l’influencer del programma’. Dunque, la Marcuzzi è pronta per sbarcare su Rai 1.