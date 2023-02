Sanremo 2023, Fiorello a sorpresa ci sarà: speciale Dopofestival

Un Dopofestival importante per Fiorello, che porterà così il suo Viva Rai 2 su Rai Uno. Ebbene sì, sarà lui il conduttore dello spazio televisivo che seguirà le varie serate del Festival di Sanremo 2023. Precisamente, lo showman guiderà il Dopofestival per le prime quattro serate, in quanto con la quinta e ultima si concluderà tutto. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fiorello, durante l’edizione serale del Tg1. Amadeus si è collegato con la redazione per annunciare un’altra speciale notizia riguardante l’imminente evento musicale che inizierà martedì 7 febbraio e si concluderà sabato 11 febbraio 2023.

Nessun ospite internazionale annunciato questa sera, dopo la notizia sulla presenza dei Depeche Mode sul palco del Teatro Ariston. Infatti, l’annuncio riguarda colui che è stato il suo compagno d’avventura durante i suoi primi tre Festival, Fiorello. Ebbene lo showman avrà un ruolo anche quest’anno su Rai 1, così da essere ancora uno dei volti dell’evento musicale italiano. Inizialmente, il conduttore ha rivelato che il suo programma, durante la settimana del Festival, andrà in una versione speciale.

Poi senza perdere tempo ha rivelato che ci sarà un Dopofestival che lo vedrà al timone. Ecco l’annuncio di Fiorello:

“Tutto nasce dal mio amore per il Festival… Facendo un programma che inizia alle 7 del mattino, non avrei potuto vederlo. Mi sono chiesto, come poter fare. L’idea è fare Viva Rai 2 subito dopo la fine del Festival. Sarà in diretta di notte, su Rai 1, dopo il Festival. Si intitolerà Viva Rai 2 Viva Sanremo di notte”

Oltre questo, lo showman ha invitato tutti a prendere parte al suo programma. Chi vorrà potrà recarsi a via Asiago di Roma. Sembra proprio che Fiorello non avrà molto tempo per riposare durante la settimana del Festival. Infatti, lui stesso ha precisato che andrà in onda anche di mattina con Viva Rai2 Viva Sanremo Bis. Al riguardo, il conduttore siciliano ha ironizzato: “Non dormirò, io uso noce moscata”.

La puntata che andrà in onda di mattina potrebbe, però, essere una replica dell’appuntamento della serata precedente del Dopofestival da lui condotto. Quattro puntate speciali per Fiorello, che potrà continuare a condurre Viva Rai2 e stare anche vicino al Festival di Sanremo, a cui è tanto affezionato. L’appuntamento con lo showman è ogni sera dal 7 al 10 febbraio 2023 subito dopo la puntata del celebre evento condotto da Amadeus.

Fiorello terrà compagnia al pubblico di Rai 1 per 45 minuti con notizie, curiosità e scoop riguardanti ciò che accade durante la kermesse musicale più attesa dell’anno. Inoltre, avrà modo di avviare dei collegamenti in diretta con l’inviato a Sanremo, Gabriele Vagnato. Dall’8 al 10 febbraio 2023 dalle ore 7.15 andrà invece in onda Viva Rai2… Viva Sanremo! Bis su Rai 2.