Sanremo 2023, ospite straniero: spunta un grosso nome, ma…

All’inizio del Festival di Sanremo 2023 mancano davvero pochissimi giorni, ormai. Amadeus darà il via alla sua quarta edizione della kermesse di fila il prossimo 7 febbraio, accogliendo all’Ariston i primi 14 Big che presenteranno i loro brani e il giorno successivo, l’8, gli altri 14 in gara.

Nella cittadina ligure tutto è pronto per accogliere i cantanti che parteciperanno alla kermesse e tutti gli ospiti, italiani e internazionali, pronti ad esibirsi sull’Ariston o a presenziare per presentare i loro monologhi e/o progetti personali. All’appello, ormai, manca soltanto un nome, ovvero quello del secondo ospite internazionale che dovrebbe esibirsi nel corso di una delle cinque serate del Festival.

Dal punto di vista degli ospiti internazionali al Festival di Sanremo 2023 l’unica certezza è che a cantare all’Ariston nella serata di mercoledì 8 febbraio ci saranno i Black Eyes Peas. Per il resto, Amadeus ha confermato di essersi messo al lavoro per un’altra importante sorpresa che dovrebbe essere confermata a brevissimo. Fiorello, a proposito, ha anticipato a Viva Rai 2 che sul palco dell’Ariston dovrebbe esibirsi anche una celebre artista internazionale di origini italiane.

Fin da quando Fiorello ha fatto il suo annuncio sono stati in tanti a pensare che la persona in questione fosse la regina del pop Madonna, che com’è noto ha lontane origini abruzzesi. L’altro nome che è venuto subito in mente a molti è stato quello di “Stefani Germanotta”, ovvero Lady Gaga, che però in questo periodo è impegnata nelle riprese di Joker 2 – Folies à deux. Le altre artiste papabili di origini italiane sono per esempio Ariana Grande o LP.

Nelle scorse ore, ad ogni modo, è emerso un nuovo interessante rumor che di certo farà piacere a molti fan italiani della suddetta artista: Deianira Marzano ha infatti riportato una segnalazione di una follower che le assicurava che in queste ore Miley Cyrus, nota cantante statunitense, fosse arrivata in Liguria. Se la notizia fosse confermata si tratterebbe di un tempismo decisamente sospetto, visto che il Festival è la prossima settimana.

In questo periodo, Miley Cyrus si trova in cima alle classifiche grazie al suo ultimo singolo, Flowers. Sarebbe dunque in piena fase promozionale e un ottimo ospite internazionale, davvero molto azzeccato. C’è un però: non risulta che Miley Cyrus abbia origini italiane, contrariamente alle colleghe qui sopra citate. Quale sarà la verità?