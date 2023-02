Ex tronista di Uomini e Donne ospite a Sanremo: chi è, l’annuncio

È Francesco Arca lo storico ex tronista di Uomini e Donne che sarà ospite al Festival di Sanremo 2023. A fare l’annuncio ci ha pensato Davidemaggio.it, che ha riportato in anteprima la decisione di Amadeus di accogliere sul palco del Teatro Ariston l’ormai noto attore. Volto della televisione italiana, è attualmente protagonista con Vanessa Incontrada della fiction in onda su Canale 5 Fosca Innocenti. C’è un’altra fiction che presto lo vedrà invece intrattenere il pubblico di Rai 1, ovvero Resta con Me.

Sembra che Arca salirà sul palco di Sanremo come ospite per promuovere questo nuovo progetto. Le puntate della fiction di Rai 1 dovrebbero andare in onda da domenica 19 febbraio per otto serate. Questa volta, l’attore interpreta il vice questore Alessandro Scudieri della Mobile di Napoli. La fiction Resta con Me con Francesco Arca era stata annunciata inizialmente con un altro titolo, Angeli della Notte. “Una sorta di thriller”, si legge. La serie è prodotta da Paolomar in collaborazione con Rai Fiction e Rai Com.

Per il famoso attore questa è la prima volta sull’ambito palco del Teatro Ariston. Non si sa, al momento, quale serata lo vedrà a fianco ad Amadeus. Il pubblico che da circa 20 anni segue Uomini e Donne sa che Francesco Arca si è fatto conoscere al pubblico proprio nel ruolo di tronista. Nel programma di Maria De Filippi, l’attore è riuscito a conquistare tantissimi telespettatori. Precisamente nell’anno 2004, ha scelto di concludere il suo percorso scegliendo Carla Velli, con cui la storia si è conclusa dopo solo qualche mese.

Dopo l’esperienza vissuta, Arca ha saputo cavalcare l’onda, mostrando a tutti il suo talento e la sua voglia di fare ciò che ama di più: recitare. Oggi è sentimentalmente impegnato con l’attrice Irene Capuano.

Sul palco di Sanremo 2023 saliranno vari volti noti e non solo nel mondo della musica. Amadeus ha già annunciato la presenza dei suoi co-conduttori Gianni Morandi, Chiara Ferragni, Francesca Fagnani e Chiara Francini. Non solo, ha svelato i duetti che porteranno al Festival diversi artisti del panorama musicale italiano.

Oggi, con un video inviato a Fiorello per Viva Rai 2, il conduttore ha fatto sapere che nella seconda serata accoglierà sul palco il giovane comico Angelo Duro. Sempre nel corso di questa puntata, Fiorello ha ironizzato sull’ospitata del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell’ultima serata del Festival attraverso un video-messaggio.