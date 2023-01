Ramazzotti torna a Sanremo, con chi canta: svelati altri duetti big

A circa due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2023 Amadeus ancora non ha voluto svelare i nomi degli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston insieme agli altri 28 big in occasione della tanto attesa serata delle cover, in programma su Rai Uno il prossimo venerdì 10 febbraio. Ecco dunque che a pensarci al posto suo sono stati due fonti come Davide Maggio e il Giornale, che nelle scorse ore hanno voluto rivelare in anteprima alcuni dei nomi che il pubblico vedrà esibirsi a fianco dei rispettivi colleghi.

Tra i nomi più importanti che faranno il loro ritorno sul palco c’è per esempio Eros Ramazzotti, che a quanto pare sarà l’ospite speciale del duetto con Ultimo (tra i favoriti alla vittoria). Il nome è stato anticipato da Davide Maggio, che ha rivelato per primo anche che Lazza si esibirà con Emma Marrone, Giorgia con Elisa e Paola e Chiara con il duo di producers Merk & Kremont.

Il Giornale, poche ore prima, ha anticipato invece che Fedez dovrebbe tornare a cantare con J-Ax nel duetto con gli Articolo 31, dopo la lunga e a modo suo tormentata esperienza dei Comunisti col rolex. Si dice inoltre che i Modà canteranno con Le Vibrazioni, Leo Gassman con Edoardo Bennato, Olly con Lorella Cuccarini, LDA con Alex Britti, giANMARIA con Manuel Agnelli, i Colla Zio con Ditonellapiaga, Madame con Izi, Mara Sattei con Noemi, Sethu con i BNKR44, Shari con Salmo, Rosa Chemical con Rose Villain, Tananai con Don Joe. Resta il mistero invece su molti altri Big come per esempio Anna Oxa, Marco Mengoni, Elodie e Cugini di campagna.

Nelle scorse ore, inoltre, è trapelata un’altra anticipazione sulla kermesse che fino ad oggi ancora Amadeus non ha annunciato. Stando all’Ansa infatti sembra che fra gli ospiti presenti all’Ariston ci sarebbe anche Peppino di Capri, in arrivo nella serata di giovedì 9 febbraio. Se dovesse essere confermato, l’artista andrebbe così ad aggiugersi ai Pooh nella prima serata e al trio Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano nella seconda. Per i più giovani, invece, Amadeus ha scelto di invitare i Black Eyed Peas, che si esibiranno a loro volta all’Ariston nella seconda serata, mercoledì 8 febbraio.