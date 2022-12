Sembrava solo un flirt estivo, una storia mordi e fuggi, e invece la relazione tra Elodie e Andrea Iannone è diventata più seria e importante che mai. Dallo scorso agosto la cantante lanciata da Amici e il pilota di MotoGP sono inseparabili. Dopo aver provato a nascondere per un po’ i propri sentimenti hanno deciso di uscire ufficialmente allo scoperto, condividendo sui social network foto di coppia (anche a letto).

Nelle scorse settimane Elodie Di Patrizi si è recata a Vasto, in Abruzzo, dove ha conosciuto i parenti e gli amici più cari di Iannone. Prime presentazioni in famiglia, dunque, per un rapporto che diventa sempre più forte. Ma non è finita qui: la coppia sarebbe pronta a fare un altro passo importante. A spifferare tutto ci ha pensato un’amica dell’interprete al settimanale Di Più: Elodie e Andrea sarebbero pronti per la convivenza.

“Ora che si sono trovati, che hanno capito di essere simili, con gli stessi punti di vista, il loro sogno è vivere insieme”, ha fatto sapere una fonte molto vicina a Elodie e Iannone alla rivista edita da Cairo Editore. Molto probabilmente sarà la Di Patrizi a traslocare a Lugano, dove lo sportivo vive da anni in una bellissima villa affacciata sul lago.

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone

La nuova coppia è nata grazie a Diletta Leotta, amica da tempo di Elodie, che ha trascorso le vacanze insieme all’artista e ad Andrea Iannone tra la Puglia e la Sardegna con una comitiva di cui faceva parte pure Giacomo Cavalli, ex fiamma della conduttrice sportiva.

Prima dell’incontro con Andrea Elodie era legata al rapper Marracash: un rapporto profondo e importante ma purtroppo giunto al termine per motivi ad oggi poco chiari. Iannone è stato invece innamorato per tre anni di Belen Rodriguez e per pochi mesi di Giulia De Lellis.

A lungo si è parlato poi di un flirt, mai confermato, con Cristina Buccino. In un’intervista il pilota di Vasto non ha mai nascosto la voglia di convolare a nozze e mettere su famiglia. E a proposito di Belen, la Rodriguez ha reagito bene alla notizia del flirt tra Elodie (con la quale ha uno splendido rapporto d’amicizia) e Iannone.

La soubrette argentina ha pubblicamente mostrato il proprio supporto lasciando alcuni like alla Di Patrizi nei giorni in cui è trapelata la sua liaison con Andrea.