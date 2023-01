Maurizio Costanzo è preoccupato per Alessia Marcuzzi

Né interessante, né innovativo. Così Maurizio Costanzo ha bocciato sulle pagine del settimanale Nuovo Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi su Rai Due. Il format è stato ideato dalla stessa bionda conduttrice, dopo una conversazione con il figlio Tommaso, nato dal legame con l’allenatore di calcio Simone Inzaghi.

Il marito di Maria De Filippi ci ha tenuto a precisare di non avere nulla contro l’ex presentatrice Mediaset, che trova bravissima e meritevole di occupare un ruolo di primo piano nella tv italiana. Però, a detta di Maurizio Costanzo, Boomerissima propone schemi già visti. Nulla di nuovo, insomma.

Lo scrittore non ha dunque nascosto una certa preoccupazione per La Pinella: “Non vorrei che questo programma si trasformasse da opportunità a occasione sprecata per la Marcuzzi. Spero di sbagliarmi”. Come reagirà Alessia a queste parole?

Gli ascolti tv di Boomerissima con Alessia Marcuzzi

Nonostante il giudizio di Maurizio Costanzo, Boomerissima sta ottenendo dei buoni risultati. Ogni puntata appassiona oltre un milione e mezzo di telespettatori. Numeri giudicati soddisfacenti dalla Rai, che ha deciso di allungare lo show con una puntata in più. Inizialmente erano infatti previste solo quattro puntate e non è escluso che la trasmissione venga rinnovata per il prossimo anno.

Quindi un esperimento riuscito per Alessia Marcuzzi, approdata in Rai dopo un lungo periodo di pausa. La Pinella ha voluto lasciare la tv per concentrarsi sulla vita privata. A Mediaset, dove era diventata principalmente volto dei reality show di Canale 5, non riusciva più a riconoscersi, come dichiarato apertamente in conferenza stampa.

A Boomerissima Alessia Marcuzzi è tornata più solare e vivace che mai, mostrando sicurezza davanti alla telecamera e voglia di divertirsi e far divertire il pubblico. Archiviando così la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, che è stata una sofferenza immensa per la 50enne.

Oggi Alessia Marcuzzi è single e concentrata sul lavoro – non solo quello in tv ma pure quello da imprenditrice con due brand all’attivo, uno beauty e l’altro fashion – e sui figli Tommaso e Mia, avuti rispettivamente da Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti.

Con i suoi ex più importanti la Marcuzzi ha mantenuto un ottimo rapporto tanto che ha voluto pure Facchinetti alla puntata d’esordio di Boomerissima.