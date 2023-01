Fiorello ha svelato il numero di telefono di Alessia Marcuzzi! Non lo ha fatto in modo volontario, è chiaro, ma il pasticcio a Viva Rai 2 è stato irrimediabile. Come sempre bastano pochi secondi online per restare in rete, una regola che vale per qualsiasi cosa. Che sia un numero di telefono, una foto o un messaggio, una manciata di secondi sono sufficienti per far sì che diventi di dominio pubblico. Ed è ciò che è successo stamattina a Viva Rai 2, che sta andando avanti in questa settimana in attesa di tornare su Rai Due.

La conduttrice era attesa da Fiorello e Fabrizio Biggio per lanciare il suo Boomerissima, in partenza stasera su Rai Due. Lo showman ha proposto di telefonare alla Marcuzzi, l’altro si è offerto di farlo con il suo telefono anche perché sono in famiglia. Biggio ha sposato una cugina di Alessia Marcuzzi, tant’è che ha raccontato che in famiglia la chiamano Alla. Non a caso da stamattina sui social tanti stanno chiamando la Marcuzzi “Alla Ultimo”, che è il nome sulla rubrica di Biggio.

Inquadrando lo schermo del cellulare, però, Fiorello ha involontariamente mostrato anche il numero di telefono di Alessia Marcuzzi sul cellulare di Biggio! Non si aspettava forse che sotto al nome ci fosse anche il numero durante la chiamata, ma così era. Quando Alessia ha risposto alla chiamata, Fiorello le ha spiegato tutto. “La colpa è di Biggio, ti ha chiamato col suo telefono. Io ho inquadrato il telefono e c’era il tuo numero. Purtroppo devi cambiare numero”, ha detto Rosario. Scherzando ma neanche tanto. Lei non poteva crederci, le hanno confermato che si è trattato di un errore.

Alessia Marcuzzi stava già ricevendo i primi messaggi! Lo ha fatto presente a Biggio e Fiorello che sono scoppiati a ridere, così la conduttrice di Boomerissima ne ha letto uno in diretta. Lei ha detto che stava ricevendo tanti messaggi da numeri sconosciuti. Nel frattempo la moglie di Biggio, quindi cugina della Marcuzzi, ha inviato un messaggio al marito che ha letto in tempo reale. “Sei un cret..no”, gli ha scritto.

A testimonianza che tutto fosse reale, Alessia Marcuzzi ha pubblicato i messaggi ricevuti dai fan. Ne ha scelti quattro, tutti molto carini in verità. Le hanno scritto tanti complimenti e tanti elogi, erano messaggi di affetto. Purtroppo ha fatto anche lei l’errore di pubblicarli senza cancellare i numeri dei mittenti, speriamo non debbano essere in cinque ora a cambiare il numero! Sempre nell’appuntamento di oggi di Viva Rai 2, inoltre, è scoppiato il gossip su una cantante incinta del primo figlio…