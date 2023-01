Domani è finalmente il giorno di Boomerissima di Alessia Marcuzzi! Dopo essere stato rimandato di qualche settimana, il nuovo programma della conduttrice sta per andare in onda. E si scoprirà la reazione del pubblico. Boomerissima è il programma che segna il passaggio della Marcuzzi da Mediaset a Rai, cosa di cui lei non ha fatto a meno di parlare nel corso della conferenza stampa di oggi. Nella presentazione dello show, la Marcuzzi non ha fatto a meno di parlare neanche delle tensioni dietro le quinte a Boomerissima.

Ci saranno due squadre che si daranno battaglia su temi che apparentemente separano la vecchia generazione, i boomers per l’appunto, dalla nuova. Per la squadra dei Boomers ci saranno Claudia Gerini, Max Giusti, Sabrina Salerno e Francesco Facchinetti. I rappresentanti dei Millenials invece sono Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini, Gianmarco Tamberi e Valentina Romano. Nella prima serata ci sarà anche Luciana Littizzetto come ospite speciale e potrebbe poi spuntare anche Fiorello.

Erano già emerse tensioni tra Zorzi e Gerini, tutte confermate dalla Marcuzzi oggi: “Pensavamo potesse essere una gara più scanzonata, in realtà si sono accaniti sul serio! La gara è stata molto sentita rispetto allo show, quindi l’atmosfera era vivace, ci sono stati momenti anche molto accesi”. La competizione insomma è andata un po’ fuori controllo in alcuni casi. Non solo tra i due già citati: “Sabrina Salerno ed Elettra Lamborghini nemmeno hanno scherzato”. Volevano vincere a tutti i costi, pare di capire.

Alessia Marcuzzi ha parlato anche di Mediaset e Rai, un passaggio inevitabile nel corso della presentazione del suo primo show nel nuovo capitolo Rai della sua carriera. Dopo tantissimi anni a Mediaset, domani Alessia diventerà ufficialmente un volto di Rai Due. Lei è molto contenta, ha spiegato che per la prima volta ha potuto lavorare al programma e scriverlo, cucendoselo addosso. Per questo è molto entusiasta. Quindi le parole su Rai e Mediaset:

“In Rai ho trovato grande accoglienza da parte di tutti e tanto amore, una protezione che mi ha fatto sentire in famiglia. Ho ricevuto amore anche in tutti gli anni a Mediaset, non ci siamo lasciati litigando, avevo solo bisogno di un po’ di tempo per me, da dedicare al lavoro sul web. Era una cosa mia personale, maturata in pandemia, mi vedevo in video e non mi riconoscevo più”

Da questo il bisogno di lavorare a un programma che le permettesse di non essere solo la conduttrice. E ci è riuscita con Boomerissima. L’affetto che le è arrivato dal pubblico è tantissimo. Tanti la rimpiangono in alcuni programmi Mediaset, altrettanti sono pronti a seguirla in questa nuova avventura. Inoltre dopo la sua presenta ai Soliti Ignoti del 6 gennaio c’è chi vorrebbe Alessia Marcuzzi al Festival di Sanremo con Amadeus. Questa la sua risposta: “Io prendo quello di bello che trovo in un programma (i Soliti ignoti, ndr). Non mi aspetto nulla: a me il Festival piace guardarlo da casa”.

Ma non finisce qui, perché vedendola in Rai qualcuno ha anche fatto ipotesi sul suo futuro. Per esempio c’è chi pensa che Alessia Marcuzzi potrebbe sostituire Mara Venier a Domenica In. Succederà? Lei al momento non ci pensa neanche: “Mara Venier è l’unica regina della domenica”.