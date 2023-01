Nina Zilli è incinta? Il gossip del giorno è stato gentilmente offerto da Viva Rai 2. Nonostante non sia in onda su Rai Due, Fiorello sta andando in onda sui social con la sua edicola specialissima. Con lui ci sono anche Biggio e Mauro Casciari, che non sono stati da meno nello scoop sulla cantante. Nina Zilli fa coppia con Danti, nome d’arte di Daniele Lazzarin, da quasi tre anni. Si sono mostrati insieme per la prima volta a febbraio del 2020, poi c’è stata la pandemia da Covid-19 ma per loro non ha rappresentato motivo di rottura.

Si sono conosciuti in occasione del singolo Tu ed io, al quale hanno lavorato insieme, e sono diventati sempre più uniti. Oggi sono una coppia molto affiatata, sui social si mostrano spesso insieme e pare si divertano anche tanto, oltre ad amarsi e sostenersi. Che sia giunto il momento di allargare la famiglia? Nina Zilli e Danti potrebbero essere in attesa di un figlio. A mettere la pulce nell’orecchio dei fan è stato Fiorello, a cui ha fatto eco proprio Casciari.

Durante l’appuntamento di stamattina con Viva Rai 2, andata in diretta su Instagram, Fiorello e Biggio hanno iniziato a parlare della cantante che ha firmato tra l’altro una delle sigle della trasmissione. Si sono lasciati sfuggire qualcosina, forse di troppo? Dopo la siglia della Zilli, Fiorello ha ringraziato pubblicamente la cantante e Danti per la canzone. Poi ha aggiunto: “Ma le persone lo sanno? Si è detta quella cosa lì, pubblicamente?”. Biggio pareva non saperne nulla: “Che stanno insieme?”.

Accorgendosi che neanche Biggio fosse al corrente della possibile lieta notizia, Rosario ha tagliato corto: “Ah non lo sai neanche tu? Non lo diciamo. Tra loro c’è del tenero, ma anche dell’altro”. A completare l’opera ci ha pensato però Mauro Casciari: “C’è del terzo!”. Fiorello ha provato a rimediare per frenare il gossip: “Non parlare! Non dire cose che non sai”. Di sicuro non potrebbe trattarsi di un terzo incomodo nella coppia, altrimenti Fiorello non avrebbe parlato così e non in questi toni, ecco.

Ormai la frittata è stata fatta a Viva Rai 2: Nina Zilli potrebbe essere incinta del primo figlio. Maria Chiara Fraschetta, questo il vero nome della cantante, per il momento non ha commentato la notizia. Né per smentirla né per confermarla.