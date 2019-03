Luke Perry avrà la sua stella sulla Walk of Fame? Percorso complicato

Luke Perry sulla Walk of Fame? L’attore potrebbe avere la sua stella sulla celebra via di Los Angeles

La commozione del mondo intero per la morte di Luke Perry sta smuovendo cielo e terra. Secondo TMZ, l’attore, che ha conquistato tutte le ragazzine degli anni ’90 per il ruolo di Dylan nella serie tv Beverly Hills 90210, potrebbe avere la sua stella sulla Walk of Fame. La celebre via di Los Angeles, che accoglie attori, registi e star amatissimi dal pubblico, potrebbe accogliere anche la star della serie tv seguitissima negli anni ’90. La sua morte aveva sconvolto il mondo intero, scatenando il dolore di tantissime persone. Sembra infatti che l’eventualità di veder brillare la stella di Luke Perry sulla Walk of Fame sia sempre più possibile, anche se potrebbero passare ben cinque anni prima che possa succedere. A spiegare il meccanismo di nomina e applicazione della famosissima stella è stata la stessa Hollywood Chamber of Commerce che ha spiegato al portale americano che il processo per Luke Perry potrebbe essere più complicato, in quanto la star è ora deceduta. Ed ha anche aggiunto: “saremmo molto felici di annoverare Luke tra le star sulla Walk of Fame, ma sarebbe dovuto succedere prima della sua morte. Ora è tutto più complicato. Prenderemo in considerazione la cosa, ma servirà tempo“.

Luke Perry, la sua stella sulla Walk of Fame? Processo complicato

Secondo quando riporta la Hollywood Camber of Commerce, la stella di Luke Perry potrebbe scintillare sulla Walk of Fame ma i tempi potrebbero essere davvero lunghi. Secondo le regole, chiunque può chiedere di inserire la stella di una star nella celebre via di Los Angeles, ma questo accade quando la celebrity è ancora in vita. Nel caso dell’attore, scomparso lo scorso 4 marzo, le cose sono diverse. Nel caso di celebrità decedute, infatti, è la famiglia che deve dare il consenso alla richiesta di applicazione. Ed inoltre, solo un candidato deceduto viene approvato ogni anno. Secondo TMZ, infatti, siccome Luke Perry è morto il 4 marzo 2019, solo il prossimo 4 marzo 2024 potrà essere inserito nella Walk of Fame. Si dovrà dunque aspettare cinque anni.

Luke Perry: il mondo piange la morte di Dylan di Beverly Hills 90210

La notizia dell’ictus che aveva condotto in ospedale Luke Perry aveva sconvolto il mondo. Anche se per pochi giorni, l’attore aveva lasciato il mondo intero con il fiato sospeso, e tutti erano preoccupati per le sue condizioni di salute. Infine, il sogno di molti di vederlo di nuovo in piedi è stato stroncato. Dylan di Beverly Hills non c’è più e insieme a Luke Perry se ne sono andati desideri e ricordi di tante ragazzine che si erano innamorate di quel ragazzo così bello e tenebroso. E tutti lo ricorderemo così.