Luke Perry in ospedale: l’attore di Beverly Hills ricoverato d’urgenza

Luke Perry in ospedale, Dylan di Beverly Hills colpito da un ictus: le prime news

Luke Perry è ricoverato in ospedale, dalle prime news sulle sue condizioni di salute pare sia stato colpito da un ictus. Una notizia che ha scosso tutti i fan di Beverly Hills 90210, che lo ricordano per il ruolo di Dylan McKey. Questo è di sicuro il ruolo con cui viene ricordato dal grande pubblico, ma la carriera di Luke Perry non si è di certo fermata quando è invece terminato il telefilm che lo ha reso celebre. Il pubblico ha continuato a seguirlo in tutti i suoi lavori. Uno degli ultimi per esempio è Riverdale ed è proprio girando le puntate di questa serie televisiva che è stato colpito da un malore.

Luke Perry news, l’attore ricoverato d’urgenza

A dare la notizia è stato il sito Tmz, dove si legge che Luke Perry si trovava nella sua casa a Sherman Oaks, Los Angeles, quando sarebbe stato colpito da un ictus. Nella città americana è impegnato con le riprese di Riverdale. L’attore, giunto all’età di 52 anni, si sarebbe sentito male nelle prime ore del mattino. I soccorsi sarebbero stati chiamati verso le 9.40 e l’attore è stato trasportato d’urgenza nell’ospedale più vicino alla sua residenza. Non si hanno al momento notizie sulle condizioni di salute di Luke Perry. Per cui i fan dovranno attendere qualche ora prima di scoprire come sta l’attore di Beverly Hills.

Beverly Hills torna in TV, Luke Perry non ci sarà

La notizia dell’ictus di Luke Perry è giunta a distanza di poche ore da un’altra notizia su Beverly Hills, decisamente più bella. In queste ore infatti la Fox ha annunciato il ritorno del telefilm più amato degli anni Novanta. Un reboot di cui l’attore e il suo Dylan, però, non faranno parte. Se dovessero esserci aggiornamenti sulle condizioni di Luke Perry naturalmente non mancheremo di informarvi.