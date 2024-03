Luis Sal torna a condurre un podcast già molto seguito. Ecco qual è

Luis Sal pronto a tornare con un podcast tutto suo. Selvaggia Lucarelli ha annunciato uno scoop inatteso. Sembra che il giovane non solo torni a fare ciò che più gli piace ma soprattutto lo farà attraverso Muschio Selvaggio.

La conduzione di Fedez e Mr Marra è vicino alla chiusura. Entrambi avevano annunciato che a causa di una serie di problemi legali (avuti per la contesa con l’ex socio), sono costretti a chiudere. Non sono sicuri che presto potranno tornare con lo stesso podcast. Ora la notizia che sorprende: sarà Luis a riprendere le redini del programma.

Dopo l’ultima sentenza è stato dichiarato che Fedez avrebbe dovuto cedere le proprie quote e così l’ex socio diventerebbe unico titolare dell’azienda Muschio Selvaggio srl. Dato che in questi ultimi mesi il podcast è stato gestito dal rapper ma ha dovuto subire molte limitazioni, ha deciso di fare un passo indietro ed aspettare che la situazione si sistemasse.

Dunque ad uscirne vittorioso è Luis che ora si ritroverà con un podcast, già molto seguito, totalmente suo.

L’addio di Muschio Selvaggio da parte di Fedez

Il 10 marzo è stato annunciato che sarebbero state registrate le ultime 3 puntate del podcast, dopodiché si sarebbe fermato. Fedez ha infatti spiegato che ad oggi non esistono più le condizioni per continuare questo progetto così come lo aveva pensato.

Il rapper ha confessato che questa situazione “è diventata insostenibile“. Quindi l’idea sarebbe quella o di continuare ma lasciandogli carta bianca, oppure di terminare questo progetto e iniziare con il nuovo collega con un’altra trasmissione.

Il tutto è iniziato a giugno, quando Luis non ha più condiviso alcune idee del suo socio e si è trovato improvvisamente estromesso da Muschio Selvaggio. Allora ha deciso di fargli causa e pare che abbia tutte le carte in regola per uscirne vittorioso.

Il tribunale di Milano, lo scorso 23 febbraio, ha deciso che Fedez avrebbe dovuto cedere le sue quote alla società, ma per ora sono sotto custodia. Ciò ha messo molti limiti alla conduzione del podcast, soprattutto ha ridotto fortemente il budget e quindi ha portato allo stop.

Luis Sal riuscirà così a riprendere ciò che gli era stato sottratto. Questa sarebbe l’ennesima batosta per il rapper che in questi ultimi mesi continua a collezionare sconfitte.