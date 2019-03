Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi sempre più amici: dedica inaspettata

By

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni sempre più amici: la dedica inaspettata conquista i fan

Ne è passato di tempo da quando Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni si facevano la guerra a Uomini e Donne per Sara Affi Fella. Oggi che i due ex tronisti sono usciti dal programma di Maria De Filippi felici e fidanzati, dopo la scelta e la complicità ritrovata al Trono Classico, ogni tipo di rancore è stato superato da entrambi. A dimostrazione di ciò l’ultima Instagram stories pubblicata da Luigi Mastroianni sul suo profilo personale. Il siciliano, dopo aver ripostato un video di Lorenzo, ha voluto mandare un chiaro messaggio al suo compagno di avventura. Lorenzo Riccardi, in pratica, ha invitato i suoi follower a seguire Luigi sui social, ironizzando sul fatto che adesso entrambi avessero iniziato a seguirsi reciprocamente su Instagram. Una cosa che, fino a poco tempo fa, era difficile anche solo da immaginare.

Oggi, però, le cose sono cambiate, tant’è che Luigi (dopo aver parlato bene di Lorenzo anche in una delle ultime puntate del Trono Classico) il suo pensiero su Lorenzo lo ha voluto ribadire di nuovo. “Non potevo mai immaginare questo” ha scritto Mastroianni riferendosi all’amicizia nata con Riccardi. “Datevi sempre la possibilità di ricredervi” ha aggiunto poi il siciliano “Tvb socio”. Ricordiamo inoltre che Irene Capuano e Claudia Dionigi (le attuali fidanzate dei due ragazzi) sono diventate molto amiche fuori dagli studi di Uomini e Donne. Non escludiamo quindi uscite di coppia e vacanze insieme tra le due coppie nei prossimi mesi. Quest’amicizia potrebbe regalarci delle belle soddisfazioni.

Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi felice con Claudia Dionigi

Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne non ha trovato solo un amico. Con Claudia Dionigi, la sua scelta, l’ex tronista sta vivendo un magico momento lontano dalle telecamere. I due sui social appaiono felici e innamorati più che mai, segno questo che le cose stanno andando bene tra di loro anche fuori.