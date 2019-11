Luigi Mastroianni: sfogo fiume su Irene e gossip nuova fidanzata, poi frecciatina

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Irene Capuano dopo la rottura

Puntata scoppiettante di Non succederà più di Radio Radio questo sabato. Protagonista Luigi Mastroianni che ancora una volta fa parlare di sé per la sua storia d’amore con Irene Capuano, il gossip sulla sua presunta nuova fidanzata e molto altro ancora. A condurre l’intervista Giada Di Miceli che ha anche indispettito il tronista facendogli numerose domande sulla sua vita dopo Uomini e Donne; non che Luigi abbia risposto male alla conduttrice ma era evidente che fosse infastidito dall’eccessiva (ma legittima) curiosità della Di Miceli, e solo quando l’ex tronista glielo ha fatto notare la speaker ha pian piano cambiato argomento. Ma veniamo subito al dunque.

Luigi smentisce il gossip sulla nuova fidanzata e preferisce il silenzio

In primo luogo Luigi ha smentito qualsiasi gossip su una nuova ipotetica fidanzata quando la conduttrice gli ha chiesto se l’areo che stava per prendere mentre veniva intervistato lo avrebbe preso da solo oppure no: “Lo sapevo… Di solito li prendo con i fotografi o con i collaboratori. Non ero partito con nessuno – si è poi riferito a un recente viaggio che ha fatto molto discutere –, al massimo faccio amicizia sugli aerei. A Barcellona – ha poi spiegato Mastroianni – sono partito da solo per questo progetto [un progetto di travel blogging, ndr]”. La Di Miceli è stata più chiara in seguito: “Sei tornato con qualcuno?”. “Ma magari fosse così semplice o così veloce”, questa la risposta di Luigi che per tutta l’intervista non ha fatto altro che smentire qualsiasi ritorno di fiamma con Irene: “Preferirei non parlarne perché sono argomenti che abbiamo deciso di tenere un po’ nostri… Ci sono state delle problematiche importanti sotto il nostro punto di vista, per il bene di entrambi abbiamo deciso di chiudere. Per il momento…”.

Irene e Luigi, lo sfogo: “Una decisione la si prende in due”

Proprio quel “per il momento” ha insospettito la Di Miceli che, forte delle dichiarazioni di Irene, ha voluto vederci chiaro; Luigi tuttavia ha ribadito che al momento non c’è alcuna possibilità “perché non ci sono i presupposti, non si sono creati l’ultima volta che li abbiamo visti. Abbiamo deciso di chiudere per delle motivazioni…”. Non sarà stata molto felice Irene di sentire la risposta di Luigi sull’amore che ha provato per lei: “Sei stato molto innamorato di Irene?”, gli ha chiesto Giada. “Abbastanza… Tanto… Mi sono innamorato due volte nella sua vita… Sono stato innamorato”, queste le risposte di Mastroianni che poteva senz’altro risparmiarsi quell’“abbastanza”. Non è mancato neanche un piccolo sfogo nei confronti delle critiche che gli sono mosse continuamente: “Sembra che tutto sia scaricato a me, nel senso che sia io… Ma in realtà una decisione la si prende in due…”. “Lei – gli ha fatto notare Giada – si è presa le sue responsabilità, però è pronta a ripartire con te”. “Si riparte con i fatti”, ha risposto Luigi che comunque non esclude un ritorno di fiamma: “Può essere, non escludo niente… ‘Mai dire mai’ è il mio motto di vita. Ho imparato negli anni a cogliere le sfumature. Tutto può succedere nella vita”.

Luigi infastidito: “Non mi va”, il botta e risposta a Non succederà più

Smentita la nuova relazione e fatto il punto sul rapporto con Irene – sebbene non abbia detto se si sentono oppure no -, Luigi si è poi innervosito e ha gentilmente invitato la conduttrice a cambiare argomento anche quando lei ha voluto parlare dell’intervento al seno della ragazza: “Perdonami, ti ripeto… Non mi va, veramente… è una cosa che… veramente… non mi va…”. Non sappiamo se Irene e Luigi torneranno mai insieme ma lui non ha neanche escluso l’inizio di una nuova storia con qualcuno in futuro: è evidente dunque che “per il momento” (cit.) questa storia sia tutt’altro che recuperabile.