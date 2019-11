UeD, Irene si è operata, Luigi torna a parlare di lei: “Non dimentico”

Uomini e Donne, Irene Capuano si è operata. Luigi Mastroianni torna a parlare della fine della loro storia: “Non si dimentica nulla”

Giornate movimentate per Luigi Mastroianni ed Irene Capuano. I due ex protagonisti di Uomini e Donne infatti sono davvero molto impegnati. Se il primo è finito nel caos a causa di un gossip che circola da qualche ora, la seconda ha passato qualche giorno in ospedale. La Capuano si è sottoposta ad un intervento al seno, regalandosi una “bella terza b”. Il dj siciliano invece è stato accusato di aver mancato di rispetto ad Irene mentre stavano insieme. Ciò ha fatto arrabbiare Luigi che, oltre ad aver smentito tutto, si è detto anche pronto a prendere seri provvedimenti contro chi mette in giro certe voci. Ieri sera dopo essersi sfogato a risposto ad alcune domande dei suoi follower e tra queste c’era una riferita proprio alla fine della sua precedente relazione.

Luigi Mastroianni: “Le relazioni hanno un inizio e una fine”

“Non ti manca Irene? Come fai in così poco tempo a dimenticare se è stata una storia importante?”, gli ha chiesto un suo seguace. E Luigi ha così risposto: “Ma tutte queste cose chi le ha dette esattamente? Non si dimentica niente, semplicemente le relazioni hanno un inizio ed una fine, e quando arrivi alla fine si va avanti. Come ho dichiarato già in precedenza, qui proprio qui, non ci sono né vittime e né carnefici. E questo ve lo posso mettere per iscritto. Il fatto che io non pubblichi frasi sull’amore o continuo a dedicarmi al mio lavoro e, mi faccio vedere con amici non significa che ho dimenticato i 7 mesi precedenti. Semplicemente, ho il mio modo di vivere la fine di una relazione. Poi ognuno è libero di pensare quello che vuole. Detto ciò, anche questo è un capitolo chiuso!”.

Irene Capuano e l’intervento: perché ha deciso di rifarsi il seno

Intanto, Irene Capuano si sta pian piano riprendendo dall’intervento a cui si è sottoposta. La ragazza sta bene, ha qualche dolorino, ma tornerà presto alla carica. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato che ha deciso di rifarsi il seno perché da quando era piccola non si sentiva bene con se stessa. E si è detta anche molto sorpresa dell’affetto che in questi giorni ha ricevuto dalla gente e dalle sue amiche. Inoltre, ha precisato che oltre alle sue amiche e alla sua famiglia nessun altro si è fatto sentire.