Luigi e Irene tornano insieme? Parla lei: “Ci spero, ora l’orgoglio ci divide”

Luigi Mastroianni e Irene Capuano di nuovo insieme? Parla l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Non è ancora detta l’ultima parola tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. La coppia nata a Uomini e Donne la scorsa stagione è scoppiata di recente ma potrebbe presto riformarsi. A Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, l’ex corteggiatrice di Genzano ha parlato a lungo della sua storia d’amore con il deejay siciliano. Che è finita a causa dei numerosi litigi e delle incomprensioni caratteriali nonostante il grande amore e l’intensa complicità. Per entrambi questa relazione è stata molto importante e non a caso Luigi e Irene avevano già intrapreso una sorta di convivenza.

Irene Capuano spiega perché è finita con Luigi Mastroianni

“Eravamo molto innamorati ma non andavamo più d’accordo per alcune cose e alla fine siamo esplosi”, ha confidato Irene Capuano in radio. “Litigavamo tutti i giorni e non trovavamo un punto d’incontro. Nessuna gelosia ma proprio delle incompatibilità caratteriali”, ha aggiunto la 21enne. “La decisione è stata presa insieme e da allora non ci siamo più sentiti. Io provo un sentimento ancora forte e credo anche lui. Non si può dimenticare quello che c’è stato”, ha puntualizzato l’ex protagonista di Uomini e Donne. “Oggi mi sento confusa e demoralizzata, mi manca ma solo il tempo darà le giuste risposte“, ha assicurato Irene.

Irene Capuano smentisce i gossip su Luigi, Nilufar e Giordano

A Non Succederà più Irene Capuano ha poi smentito i recenti gossip che la vedevano vicina a Giordano Mazzocchi, grande amico di Luigi Mastroianni. “Siamo tutti amici. Nilufar e Luigi? Nessun flirt. Io e lei lavoriamo nella stessa agenzia e abbiamo un ottimo rapporto”, ha chiarito Irene, che ancora oggi continua a sentire la famiglia e gli amici di Luigi. Allo stesso tempo Mastroianni non ha interrotto i rapporti con le persone più vicine alla sua ex fidanzata.

Irene Capuano apre alla possibilità di un ritorno di fiamma

“Ritorno di fiamma? Ci spero, non si sa. Ad oggi ci sono. L’orgoglio ci divide, ma vedremo”, ha concluso Irene Capuano. Come reagirà Luigi Mastroianni a tali affermazioni?