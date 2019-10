By

Uomini e Donne, Irene: dopo Luigi trova rifugio al fianco di Giordano. Serata milanese

Pochi giorni fa si è consumato lo strappo definitivo tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex tronista di Uomini e Donne che con un paio di Stories su Instagram ha dichiarato ai suoi fan che la love story è finita su un binario morto. Finora non sono ancora stati resi noti i motivi della rottura. L’impressione è che la decisione di porre la pietra tombale sul rapporto sia stata presa dal deejay siciliana. Impressione, appunto, visto che i diretti interessati hanno tenuto le bocche ben cucite sul perché siano giunti alla conclusione della relazione. Intanto la Capuano pare, almeno sui social, aver un poco metabolizzato la botta sentimentale. La ragazza infatti non ha perso il sorriso e, nelle ultime ore, ha anche trovato consolazione nella compagnia di Giordano Mazzocchi, amico di Mastroianni e vecchia conoscenza di UeD.

Irene, nella serata odierna, è apparsa su Instagram con Giordano Mazzocchi. “Comunque io stasera ho la mia guardia del corpo”, ha detto sorridendo, riprendendo l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. I due sono apparsi assieme in una Stories dopo essersi incontrati a Milano durante un evento di Intimissimi. Nessuna complicità sentimentale, sia chiaro, ma solo un bel legame di amicizia. D’altra parte Giordano è molto amico di Luigi Mastroianni e anche con Irene condivide un forte legame amichevole. A proposito di Mazzocchi, nell’ultimo periodo il gossip lo ha braccato senza tregua, parlando prima di un flirt con Barbara Fumagalli e poi di uno con Alessia Prete.

Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi al centro del gossip

Giordano Mazzocchi, nell’ultimo periodo, ha attizzato la curiosità della cronaca rosa. Prima è stato avvistato con Barbara Fumagalli nel pieno della notte milanese (con l’ex corteggiatrice è stato beccato mentre la ricopriva affettuosamente con la propria giacca per proteggerla dal freddo), poi con Alessia Prete, sempre all’ombra della Madonnina. Sembra che con l’ex gieffina qualcosa stia bollendo in pentola…