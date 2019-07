Luigi Mastroianni affondo ad Angela e Giulia: cosa pensa davvero

Luigi Mastroianni di UeD commenta le vicende di Angela Nasti e Giulia Cavaglia

Uomini e Donne si era concluso lo scorso giugno con tre splendide scelte. Ma le cose si sono subito complicate per Angela Nasti e Giulia Cavaglia. Mentre la prima ha resistito solo pochi giorni al fianco di Alessio Campoli fino a lasciarlo, ora è il momento dell’altra tronista. La scorsa settimana, il gossip nostrano è stato caratterizzato dal dubbio del presunto tradimento di Manuel Galiano nei confronti della sua ormai ex. Giulietta infatti ha messo al corrente i suoi fan della sua decisione di porre fine alla relazione con la sua scelta a UeD e non sono mancati botta e risposta sui social. A questo punto, interviene Luigi Mastroianni. Il discusso tronista siciliano, che è stato scelto da Sara Affi Fella (la quale ha creato una bufera sul programma della De Filippi) poi approdato alla poltrono rossa ed ora è felice accanto alla sua Irene, non si è lasciato sfuggire la possibilità di dire la sua su Angela e Giulia.

Luigi punzecchia la Nasti e la Cavaglia: le sue parole

Se già lo scorso 20 giugno, Luigi aveva rotto il silenzio sulla questione Angela-Alessio, ora invece dice la sua su Giulia e torna a bomba anche su Angela. In una Instagram stories, Mastroianni ha risposto alle curiosità dei followers spiegando cosa pensa davvero delle due, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. “Premesso che io solitamente mi faccio gli affaracci miei“, inizia a spiegare l’ex tronista, “Oggi però, in questo caso, voglio togliermi qualche sassolino dalla scarpa. Nel senso che entrambe hanno giudicato il mio modus operandi all’interno del programma, discutibilissimo, però fatti alla mano una si è lasciata dopo 3 giorni, vai a capire perché, tutto un grande boh, l’altra si è lasciata, tradimenti, è partita una diatriba. L’altro dice che ci sono delle prove che per cui era disposto a coprirla ma invece non la coprirà più, quindi c’è del marcio sotto“.

Luigi intenzione: non vuole fare polemica. La sua è una constatazione

Luigi però subito dopo calma gli animi. E dopo aver detto la sua, difendendo la sue personali scelte fatte all’interno di Uomini e Donne e molto spesso commentate, frena e spiega: “Questa non vuole essere una polemica, ma semplicemente una constatazione. I rapporti nascono e finiscono, nessuno si strappa i capelli per nessuno, l’importante però è sempre essere corretti“. Correttezza che anche il pubblico di Uomini e Donne chiede a gran voce all’autrice, Raffaella Mennoia. Quest’ultima ha infine accettato la richiesta di una followers ed ha anticipato che a inizio della nuova stagione ci saranno i confronti tra le due coppie subito scoppiate. Ne vedremo delle belle.