Luigi Favoloso, verità sugli ex di Elena e su mamma Favolosa: “Angoscia”

Luigi Mario Favoloso ha risposto alle domande di Giada Di Miceli nella trasmissione Non succederà più in onda su Radio Radio. La conduttrice radiofonica lo ha definito un personaggio poliedrico e lui non ha negato, anzi ha detto che probabilmente ha diverse personalità o sfaccettature. Non poteva mancare il riferimento alla storia passata con Nina Moric, su cui Luigi ha precisato che è stato burrascoso solo come si sono lasciato ma non la storia. Oggi al suo fianco c’è Elena Morali, che lo ha colpito nel giro di pochi secondi. Favoloso ha subito pensato “è lei” vedendola e ha apprezzato la sua dolcezza. Ha raccontato che in foto non gli piaceva molto esteticamente, invece dal vivo si è ricreduto del tutto: ha subito pensato che fosse una ragazza spettacolare, più bella di come appare in foto e in televisione. Oggi sono fidanzati, come hanno confermato anche da Barbara d’Urso.

Luigi Mario Favoloso parla degli ex di Elena Morali: “Su Scintilla ne direi di cotte e di crude”

Tra pochi giorni festeggeranno otto mesi insieme, mesi che sono volati: “E questo vuol dire che sono stato bene”. Tuttavia la presenza di alcuni ex ha creato qualche problema nella coppia. A tal proposito, Luigi ha detto: “Non parlo degli ex di Elena, penso che lei gli abbia voluto molto bene, soprattutto a Scintilla. Se iniziassi a parlare di lui però ne direi di cotte e di crude”. Pare abbia da ridire più su Scintilla che su Daniele, ma ha preferito non scendere nei dettagli. La Di Miceli poi ha introdotto l’argomento Mamma Favolosa, e subito Luigi l’ha fermata: “Lei non capisce niente, lasciala stare, è diventata troppo conosciuta”. Giada non ha potuto fare a meno di sorridere sentendo le parole di Luigi, che ha argomentato meglio le sue parole sulla madre. Da figlio pare che Mamma Favolosa sia diventata ingestibile da quando è diventata un personaggio noto. Infatti è arrivato al punto di bloccarla sul telefono!

Mamma Favolosa, parla il figlio Luigi: “Spero finisca presto il suo momento”

Per questo si augura che non duri molto la sua notorietà: “Spero finisca molto presto il suo momento e torni a fare la casalinga. Era ingestibile già prima. Farà ridere gli altri, ma a me mette angoscia”. Pare che la gente lo fermi per strada non per chiedergli una foto ma per domandargli come sta Mamma Favolosa! A proposito dell’ultima rottura con Elena, Luigi ha detto che si sono lasciati per venti minuti e che lui ha solo tentato di farla ingelosire. Per questo ha incontrato un’altra ragazza: “Non dirò chi è questa persona perché è molto conosciuta, ma volevo far ingelosire Elena”. Elena aveva risentito un suo ex, ma con la ragazza che ha visto non è successo niente. Di lei ha detto che è una brava ragazza e nessuno dei due ci ha provato con l’altro. Hanno preso solo un caffè insieme e lui spera che la ragazza in questione non venga tirata in ballo. Vuole tutelarla perché si è comportata bene con lui e non ci ha provato, non merita polveroni insomma.

Luigi Mario Favoloso contro Daniele, l’ex di Elena Morali: “Solo un cog…ne”

Favoloso ha precisato di non essere geloso di Daniele Di Lorenzo, ma ha preferito non parlare di lui. Non ha neanche risposto alla domanda di Giada che gli ha chiesto se Daniele manda ancora messaggi a Elena. Non pensa che sia realmente innamorato della Morali, altrimenti le permetterebbe di essere serena pure se lontano da lui. “Se vai a toccare quella serenità non sei innamorato, sei solo un cog…ne”, ha aggiunto. Secondo Luigi Mario insomma se volesse riconquistarla non parlerebbe male di lei sui social, ma le manderebbe dei fiori a casa per esempio.

Elena Morali e Luigi Favoloso a Temptation Island Vip? Risponde lui

Oggi Luigi e Elena convivono, ma non hanno in programma di festeggiare anniversari di matrimonio il 21 giugno, giorno in cui c’è stata la cerimonia in Kenya. Il matrimonio vero e proprio, quello che festeggeranno sarà quello in Italia, che lui spera ci sarà. Parteciperebbe con Elena a Temptation Island? Risponderebbe solo nel caso in cui arrivasse la proposta. Non lo esclude a priori, ma non se la sente di rispondere prima di una proposta: “Andrei a snobbare un programma in cui magari manco mi vogliono”.