Luigi Favoloso e Elena Morali, lui blocca mamma Favolosa: Barbara allibita

Luigi Mario Favoloso e Elena Morali hanno confermato il ritorno di fiamma a Pomeriggio 5. Barbara d’Urso ha invitato la coppia nel suo salotto per vederci chiaro nel loro rapporto e c’era in collegamento anche mamma Favolosa. La suocera è intervenuta più volte nel corso dello spazio dedicato a Luigi ed Elena, anzi possiamo dire che gran parte dello spazio è stato dedicato a lei. La coppia ha solo confermato che sono tornati insieme e che entrambi avevano da perdonare qualcosa all’altro. Poi Roberto Alessi ha tirato fuori una confidenza che gli aveva fatto Elena circa il poliamore, anche se la Morali ha precisato che non è esattamente così. A questo punto mamma Favolosa è intervenuta dicendo di non essere molto felice del fidanzamento tra il figlio e la Morali perché Elena terrebbe troppe porte aperte. Dal suo punto di vista.

Pomeriggio 5, Luigi Favoloso svela perché ha bloccato mamma Favolosa al telefono

E quindi la suocera ha suggerito a Elena che non dovrebbe dar modo a un ex di essere invadente nella sua storia d’amore attuale. Con la tecnologia di oggi d’altronde potrebbe bloccare i numeri di telefono dei suoi ex che continuano a chiamarla, ma Elena ha spiegato che non può farlo con i numeri anonimi. Poi Luigi Favoloso ha preso la parola per dire che ha bloccato lui sua mamma al telefono! Mamma Favolosa ha detto di essersene accorta e che è successo tutto domenica sera. “Bravo figlio mio, bravo”, ha detto applaudendo a Luigi. Barbara ha detto: “Sono allibita. Ma vi sembra normale bloccare il telefono a una madre?”. E così Luigi ha spiegato perché ha bloccato sua madre. Tutto è successo dopo l’intervento di mamma Favolosa a Live Non è la d’Urso.

Mamma Favolosa spiega perché non è felice del fidanzamento tra il figlio ed Elena Morali

Ha chiamato sua madre per dirle che era molto bella in televisione e gli ha detto cosa ne pensava del talk a cui ha partecipato. Pare che invece mamma Favolosa non fosse interessata e gli ha risposto così: “Questo è il mio momento, lasciami in pace. Ciao bello”. Tutto si è risolto nello stupore degli ospiti di Pomeriggio 5, che non riuscivano a credere a ciò che stavano sentendo. Alla fine comunque mamma Favoloso ha detto che per essere felice del fidanzamento del figlio Elena dovrebbe condurre una vita corretta a livello amoroso.