Luigi Favoloso scomparso, la madre Loredana ha pubblicamente attaccato Nina Moric

In attesa di scoprire dove si trova e perché si è nascosto Luigi Mario Favoloso, la madre dell’imprenditore campano ha rilasciato nuove dichiarazioni contro Nina Moric. Che, dal canto suo, ha assicurato che l’ex fidanzato ha alzato le mani prima su di lei e poi sul figlio Carlos Maria. Affermazioni piuttosto gravi, emerse durante una puntata di Domenica Live, che hanno spinto Loredana Fiorentino -la madre di Favoloso- a smentire tutto e a chiarire che Luigi era davvero innamorato di Nina e che per lei ha fatto di tutto in questi anni.

La madre di Luigi Favoloso è sicura: “Nina Moric sta mentendo”

“Mio figlio non ha mai alzato le mani su Nina Moric, figuriamoci su suo figlio Carlos. Non crederò mai a queste parole, sono parole infondate, dettate da chissà quali motivi. Quello che so è che da quando Nina Moric è entrata nella vita di mio figlio lui è cambiato, ha smesso di essere il ragazzino solare e allegro che avevo cresciuto. È diventato un “cavalier servente”, proprio lui che ha una intelligenza spiccata ma si è ridotto a fare l’ombra di una donna che mai e poi mai mi è piaciuta“, ha dichiarato Loredana Fiorentino che, dopo aver ricevuto una mail da Luigi Mario, ha ritirato la denuncia fatta qualche giorno dopo Capodanno.

Alla madre di Luigi Mario Favoloso non è mai piaciuta Nina

“Lei in tv parla di un rapporto malsano, tossico, addirittura disgustoso. Io so solo che lei lo voleva sempre al suo servizio. Quante volte in tutti questi anni io gli ho detto di mollarla. Lo so, una madre non dovrebbe mai intromettersi nella vita del figlio ma Nina non ha fatto del bene a Luigi Mario, proprio no”, ha aggiunto la signora Loredana. “Nina ha cominciato a mettere dei paletti nella sua vita. Se lui voleva andare al mare in vacanza o nel fine settimana, lei glielo vietava. Quando lui esprimeva il desiderio di venire a Torre del Greco, da noi, lei dopo le prime volte glielo vietava. Ho perso mio figlio nel preciso istante in cui Nina è entrata nella sua vita. Lo voleva tutto per sé, lui era la sua ombra, il suo uomo tuttofare”, ha puntualizzato la Fiorentino.

La telefonata di Luigi Mario Favoloso a Barbara d’Urso

Intanto nei giorni scorsi Luigi Mario Favoloso ha telefonato a Barbara d’Urso per tranquillizzare tutti. L’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato di trovarsi all’estero e di essere fuggito via per un motivo alquanto grave, che svelerà a breve.