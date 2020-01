Luigi Favoloso telefona a Barbara d’Urso: è scappato per un grave motivo

Pomeriggio 5: la telefonata di Luigi Mario Favoloso a Barbara d’Urso

Dopo 18 giorni di ansia e preoccupazione, Luigi Mario Favoloso ha finalmente rotto il silenzio sulla sua sparizione. L’imprenditore napoletano ha scelto di parlare con la redazione di Pomeriggio 5, telefonando a Barbara d’Urso poco prima della diretta di mercoledì 15 gennaio. Come raccontato dalla padrona di casa, l’ormai ex fidanzato di Nina Moric si trova all’estero e pertanto ha eseguito la chiamata con una scheda telefonica non italiana. Favoloso ha svelato a Barbarella il paese in cui si trova ma l’ha pregata di non rivelarlo a nessuno per una questione di provacy. “La telefonata è durata mezz’ora. Luigi sta bene e non è in Italia. Noi sappiamo dov’è ma ci ha pregato di non dire la località per non essere rintracciato”, ha spiegato la napoletana.

Luigi Mario Favoloso è scappato dall’Italia per un grave motivo

“Luigi ha assicurato che tutto quello che è stato detto dai media italiani è falso e che la sua fuga non è stata architettata. La madre non sapeva nulla e lui è dispiaciuto perché la gente pensa che non sia così”, ha dichiarato Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Stando alle parole della presentatrice, Luigi Mario Favoloso continuerà a nascondersi perché è fuggito via per un motivo molto grave. Un motivo che, a quanto pare, non combacia con quella raccontato da Nina Moric a Domenica Live.

Luigi Mario Favoloso tornerà presto a raccontare tutto

“Luigi Mario Favoloso ha detto che tornerà a farsi vivo per spiegare cosa è successo. Stando alle sue parole dietro c’è una motivazione molto grave”, ha concluso Barbara d’Urso. Intanto nei giorni scorsi Loredana, la madre di Favoloso, ha ritirato la denuncia fatta subito dopo Capodanno.