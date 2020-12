Luigi Berlusconi pizzicato con la ex Ginevra: due mesi fa si è sposato

Sembra che Luigi Berlusconi, detto anche Luigino, non abbia del tutto chiuso i rapporti con la sua precedente ex fidanzata. A lanciare l’indiscrezione è il noto settimanale Oggi che sarebbe stato pizzicato più volte con la sua vecchia fiamma Ginevra Rossini. Quello che è incerto, di fatto, è se la moglie lo sappia o no.

Luigi Berlusconi infatti è convolato a nozze lo scorso 7 ottobre con la fidanzata storica Federica Fumagalli. I due avevano scelto di celebrare una cerimonia riservata, lontano da giornalisti e occhi indiscreti, presso la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Silvio Berlusconi tuttavia non aveva potuto partecipare alle nozze perché si era negativizzato proprio lo stesso giorno.

Ebbene, sembra che all’orizzonte della coppia si stiano stagliando le prime nubi oppure no. Secondo il settimanale Oggi pare infatti che Luigi e Ginevra si vedano tutti i giorni dal 13 dicembre per pranzare insieme presso il riservatissimo ristorante di Palazzo Parigi a Milano.

Il comportamento della Rossini, documentato da Oggi, sarebbe del tutto particolare. Lei arriverebbe per prima e si siederebbe nel loro tavolo. Poi aspetterebbe il rampollo di casa Berlusconi che raggiungerebbe il locale sistematicamente 15 minuti circa dopo l’arrivo di Ginevra. La scena si ripeterebbe da metà dicembre, in seguito alla riapertura dei ristoranti milanesi per via del lockdown.

È probabile che i due, dopo la rottura, siano rimasti amici e che la moglie Federica Fumagalli ne sia a conoscenza ma se così non fosse sarebbe proprio un bel problema.

Luigi Berlusconi, chi è la sua ex fidanzata

La storia d’amore tra Ginevra Rossini, figlia maggiore di Giulia Ligresti e di Torquato Rossini, una delle famiglie milanesi più rispettabili, e Luigi Berlusconi, terzogenito di Veronica Lario e Silvio, era capitolata nel corso del 2012. Infatti, dopo aver passato un periodo piuttosto tribolato avevano deciso di dirsi addio. Il loro rapporto si era concluso dopo quattro anni d’amore ed, evidentemente, senza rancori dato che i due ad oggi continuano a vedersi.

Nello stesso anno Luigi Berlusconi si era poi consolato con l’attuale moglie. La coppia si era conosciuta all’Università Bocconi di Milano poiché frequentavano gli stessi corsi di economia e finanza. Sono stati assieme per ben nove anni prima delle nozze. Prima di queste, circolava anche l’indiscrezione secondo cui Federica Fumagalli fosse in dolce attesa ma si era rivelata una fake news.