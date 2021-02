Luigi Berlusconi e Federica aspettano il primo figlio? Silvio di nuovo nonno

La coppia si è unita in matrimonio pochi mesi fa, oggi il settimanale di Signorini ha svelato che lei sarebbe in dolce attesa: il gossip

Luigi Berlusconi e la moglie Federica aspettano il primo figlio? La coppia si è unita in matrimonio pochi mesi fa, ma la famiglia sarebbe già pronta ad accogliere un piccolo, o una piccola, in casa. D’altronde Luigi e Federica si sono sposati dopo tanti anni di fidanzamento, quindi se hanno avvertito subito la voglia di diventare genitori, a pochi mesi dalle nozze, è più che comprensibile. Lo scoop arriverà sul numero di Chi in edicola questa settimana, a partire da domani. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha anticipato infatti che ben presto Silvio Berlusconi diventerà di nuovo nonno. Per la dodicesima volta!

La famiglia Berlusconi quindi potrebbe allargarsi molto preso, per la gioia dei futuri genitori ma anche dei nonni e degli zii. L’anteprima di Chi ha aggiunto anche altri dettagli della presunta gravidanza di Federica: sarebbe entrata nel quarto mese, quindi il parto sarebbe previsto per questa estate. Presumibilmente nel mese di luglio. La notizia non è stata ancora confermata dai diretti interessati, ma lo scoop del magazine potrebbe accelerare le cose e spingere la famiglia Berlusconi a rendere nota la gravidanza. Anche perché se tutto fosse vero allora i fatidici tre mesi sono già passati, quindi a breve potrebbero ufficializzare la gravidanza.

Ma soprattutto tra poco sarebbe difficile nascondere il pancino per la moglie di Luigi Berlusconi. I due coronerebbero così il loro sogno d’amore di mettere su famiglia insieme, dopo più di nove anni insieme. I due si sono conosciuti in un locale di Milano durante una serata e si sono sposati nell’ottobre scorso, dopo nove anni insieme. Entrambi sono realizzati dal punto di vista professionale, sono giovani e innamorati: dopo il matrimonio diventeranno presto genitori?

Se la notizia venisse confermata allora Silvio Berlusconi diventerà nonno per la 12esima volta. L’imprenditore e politico milanese ha infatti già undici nipoti che rallegrano le sue giornate. Dalla prima figlia Marina ha avuto due nipoti, Piersilvio lo ha reso nonno invece di tre bambini. Quattro invece sono i figli di Barbara, mentre Eleonora ha dato altri due nipoti a Silvio. Non è la prima volta che si mormora di un figlio in arrivo per Luigi e Federica, il gossip infatti è circolato già qualche tempo fa. Sarà questa la volta buone per il 12esimo nipote di Silvio Berlusconi e Veronica Lario?