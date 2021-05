Ludovico Tersigni spiega perché non è su Instagram e altri social network

Ludovico Tersigni? Un 25enne fuori dal comune. Rispetto ai suoi coetanei l’attore e nuovo conduttore di X Factor non è presente sui social network. Nessun profilo su Instagram o Facebook e tantomeno su Tik Tok. Una scelta che ha lasciato tutti perplessi e che ha spinto il diretto interessato a spiegare il motivo di questa scelta.

In un’intervista al Corriere della Sera Ludovico Tersigni si è detto felice della sua decisione e che nel 2021 si può vivere tranquillamente anche senza social network:

“Senza social sto benissimo. Ho fatto delle prove, ma ci cadevo dentro, i social sono dei buchi neri, non riesco a gestirli, finisce che ci passo troppo tempo, diventano un’assuefazione, cerchi sempre una nuova cosa, la foto più f**a di quella che hai appena visto. Non ce la faccio, sono uno soltanto e lì ci sono troppe cose da seguire”

Il protagonista di Skam Italia e Summertime, popolari e amate serie tv di Netflix ha aggiunto:

“Per chi lavora con l’immagine c’è anche il rischio di un’inflazione, ti fa perdere credibilità, ti dà in pasto a un pubblico che non ti conosce. Senza social ho la vita mia e faccio come mi pare”

Anche per via della sua assenza dai social network la vita privata di Ludovico Tersigni è praticamente top secret, avvolta nel mistero. È fidanzato oppure no? Sono tante le fan dell’aitante interprete che vogliono saperlo ma per il momento non ci sono annunci ufficiali. Di sicuro in questo periodo il 25enne è molto concentrato sul suo nuovo impegno televisivo. Ludovico è il nuovo conduttore di X Factor: sarà al timone del talent show di Sky dal prossimo settembre. Un impegno importante, al quale Tersigni sta cercando di arrivare nel migliore dei modi.

Ludovico Tersigni – che non ha nessun legame con Alessandro, ex Grande Fratello oggi attore de Il Paradiso delle Signore – ha ammesso che sta facendo il possibile per salire sul palco di X Factor senza timori e preoccupazioni. Di sicuro, però, ci saranno degli errori. Del resto questa è la prima esperienza da conduttore per Tersigni, che è stato scelto dalla produzione del programma per il suo talento e la sua spontaneità.

Ludovico ha inoltre rivelato che non chiederà consigli ad Alessandro Cattelan, che ha condotto X Factor per ben dieci anni e che ha mollato per traslocare in Rai. Tersigni non conosce personalmente il suo predecessore e per questo si confronterà con la sua famiglia. Nello specifico la mamma (il papà è scomparso qualche anno fa), gli zii e la cugina 18enne, che ha uno sguardo vivace e curioso sul mondo.