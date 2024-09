Ludovica Valli fa il calco della placenta di sua figlia: è polemica

Lo scorso 4 settembre, Ludovica Valli è diventata mamma per la terza volta della piccola Lola. Si tratta della seconda femminuccia per l’ex tronista e il compagno di Gianmaria Di Gregorio, già genitori di Anastasia (nata nel 2021) e Otto Edoardo (dato alla luce nel 2023). Dall’annuncio della gravidanza a marzo fino al parto, l’influencer ha condiviso con i suoi follower ogni momento significativo di questo percorso, per poi annunciare, pochi giorni fa, la nascita della sua bambina.

Prima ha pubblicato una foto con le sue braccia e quelle dei suoi figli, accompagnata da tre cuori, seguita da un’immagine del lettino d’ospedale con dei pupazzi. Infine, ha condiviso un post in cui ha mostrato per la prima volta la neonata, rivelandone il nome: Lola. E, proprio in quel post, c’è stata una foto in particolare che ha attirato l’attenzione degli utenti. Nel carosello, è infatti apparso un disegno che raffigura una forma rotonda collegata a un cuoricino da una sorta di cordoncino con la firma del nome di Lola, dei suoi fratelli e la sua data di nascita. A distanza di qualche giorno, Ludovica ha voluto spiegare ai suoi fan cosa rappresenta quel disegno: si tratta dell’impronta della placenta della figlia appena nata.

Ludovica Valli, premettendo di non voler sembrare “folle”, ha spiegato di aver voluto conservare questo ‘calco‘ per un motivo emotivo. Dopo aver tagliato il cordone ombelicale, ha trovato difficile separarsi da quel simbolico ‘legame’ che l’univa alla sua bambina, rendendo l’impronta della placenta un ricordo particolarmente significativo per lei. Ecco le parole scritte in una storia su Instagram:

Questa è l’impronta della placenta di Lola. So che penserete che io sia davvero folle ma ho voluto tagliarle il cordone e lasciarle per sempre questo “pezzo di noi”… Passate quelle due orette, dopo essere state ancora “legate” è stata la cosa più difficile per me…

Non è la prima volta che l’ex tronista di Uomini e Donne colleziona ricordi a dir poco inusuali dei suoi figli. Dopo la nascita della sua primogenita, Anastasia, fece realizzare un anello utilizzando un pezzetto del cordone ombelicale. Per il suo bambino, Otto Edoardo, scelse invece di creare un gioiello con il latte materno. In entrambi i casi, si scatenarono accese polemiche, con tanti utenti che ritenevano questi gesti esagerati.

Non potevano mancare le critiche anche per il calco della placenta di Lola, tra chi l’ha accusata di esibizionismo e chi trova il tutto addirittura inquietante. Ad ogni modo, Ludovica non sembra farsi scalfire dalle critiche e continua a mostrare sui social il suo amore incondizionato per i figli, oltre a rendere partecipi i followers della sua vita quotidiana con loro.