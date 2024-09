Ludovica Valli, fiocco rosa: è nata la terza bimba! Il tenero annuncio

Non c’è due senza tre! In casa Valli-Di Gregorio possono ufficialmente appendere il fiocco rosa! Ludovica Valli ha dato alla luce la sua terza piccolina nella scorsa notte. L’ex tronista di Uomini & Donne che ha trovato l’amore fuori dal programma con il compagno Gianmaria Di Gregorio ha condiviso ogni fase delle sue gravidanze con i suoi followers, mostrando ogni aspetto sia positivo che negativo. Dopo Anastasia, di 3 anni e Otto Edoardo di 1 anno e mezzo, nella notte è arrivata la terza.

La Valli aveva annunciato di essere incinta lo scorso 3 Marzo e con un tenerissimo video in compagnia dei suoi piccoli aveva rivelato di aspettare una femminuccia. Anastasia e Otto giocavano con la panciona, mentre la sorellina scalciava quasi a volersi unire ai fratellini. Da allora, Ludovica ha continuato a raccontare il suo viaggio verso la maternità, con i timori e le emozioni di tutte le mamme. Cambiamenti fisici, giorni di debolezza, Ludovica ha mostrato tutte le fasi della gravidanza, venendo spesso celebrata per questa genuinità. Secondo le sue followers, LudoValli è una delle poche influencer che mostra davvero la vita da mamma tra alti e bassi senza nascondersi dietro patine o filtri.

Ludovica Valli tris: l’annuncio della mamma

Negli ultimi giorni Ludovica Valli si era recata in ospedale per le ultime tappe prima del parto, pre-ospedalizzazione e controlli finali. Poi ieri, nel tardo pomeriggio aveva postato sulle storie Instagram una foto dei figli sulle seggioline in sala d’attesa d’ospedale. Poi la mamma, Sandra Malavasi ha postato una foto con scritto ”Forza Lulù”. Tutte le fan si sono riversate nei messaggi privati di Ludovica e mamma Sandra, per farle gli auguri e gli in bocca al lupo. Finalmente stamattina è arrivata la bella notizia!

Deianira Marzano ha postato lo screenshot di una conversazione tra Sandra Malavasi e una follower, in cui la nonna annunciava con un semplice ed efficace ”Nata!” l’arrivo della terza nipotina da parte di Ludovica e la nona in totale (Beatrice ha 4 bimbi ed Eleonora 2). A ruota è arrivato l’annuncio della neomamma. Con una foto in cui mostra le sue braccia e quelle dei bimbi disegnate con tre cuori, a significare l’arrivo della terza e poi una foto del lettino d’ospedale con dei pupazzi. Ancora non sappiamo il nome scelto da Ludovica e Gianmaria per la piccolina, ma appena lo sapremo ve lo comunicheremo! Intanto noi di Gossip E TV ci uniamo agli auguri ai neogenitori per questo bellissimo momento!