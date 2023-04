Ludovica Valli al centro di una nuova polemica social. A far indignare il popolo del web, questa volta, è stato un, a dir poco, inusuale gioiello sfoggiato dall’ex tronista nelle sue storie Instagram. Ieri 26 aprile, infatti, l’influencer si è mostrata molto entusiasta nel far vedere a tutti i suoi followers il suo nuovo anello. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che tale accessorio è stato fatto con un ‘materiale’ (se così si può definire) molto particolare. L’anello, infatti, è stato realizzato con il latte del suo secondo figlio, Otto Edoardo.

All’apparenza si tratta di un semplice anello a bianco a forma di cuore, ma in realtà dietro quel colore ci sarebbe nascosto il latte materno di Ludovica. Si tratta di una linea speciale di gioielli di uno shop online, che realizza anelli, collane e altri accessori proprio per le mamme e i loro bebé. All’interno dell’anello, inoltre, la Valli ha inciso il nome del bambino insieme alla sua nata di nascita. Ma, come sono realizzati? A quanto pare, il latte verrebbe prima solidificato, per poi fare una separazione delle parti, tra quella liquida e quella grassa. Quest’ultima, infine, verrebbe modellata e in resina così da evitare il deterioramento.

L’ex volto di “Temptation Island” non è riuscita a nascondere la sua gioia nel poter avere il suo bambino sempre con se e si è detta delusa di non essere riuscita a realizzare la stessa cosa anche con la sua prima figlia, Anastasia. Tuttavia, starebbe già pensando ad una soluzione. Alla nascita della piccola, Ludovica ha conservato un pezzo del cordone ombelicale e alcune ciocche di capelli. E, proprio tramite questi ‘reperti’, ha già in mente di far realizzare un nuovo gioiello dedicato alla figlia.

Chiaramente, gli utenti dei social si sono subito scatenati e sono corsi a commentare la strana scelta della Valli. Non è la prima volta che l’influencer viene criticata per il modo in cui decide di mostrare la sua maternità e, anche questa volta, non è stata da meno. Molti su twitter, difatti, sono rimasti veramente sbalorditi dall’anello dell’ex tronista, considerandolo “inquietante” e “fuoriluogo“. Lo stesso vale per l’idea di farne un altro per la figlia, che è stata considerata ancora più “folle”. La domanda, infine, rimane sempre la stessa: le cosidette ‘mamme influencer‘ non staranno esagerando?