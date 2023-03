Ludovica Valli al centro di una nuova polemica. L’influencer è stata presa di mira dagli utenti del web a causa di un video che ha postato sul suo profilo Instagram con protagonista la sua primogenita Anastasia, che ha compiuto due anni proprio oggi, 8 marzo. Nel video in questione si vede la piccola Anastasia mentre imita la mamma (che ha partorito alcune settimane fa un maschietto di nome Otto Edoardo) e cerca di allattare un bambolotto in un abbigliamento che molti hanno giudicato inappropriato: metà nuda, con pantaloni da pigiama ma senza maglietta. Un momento familiare molto dolce che, però, non è affatto piaciuto al popolo dei social. A detta di molti, così tanta sovraesposizione potrebbe avere conseguenze negative per la bambina, attirando anche l’attenzione di persone pericolose.

L’ex tronista di “Uomini e Donne” è nota per la frequente condivisione sui social dei suoi figli, pubblicando ogni giorno molte foto e video in cui aggiorna i suoi followers sulla vita dei piccoli Anastasia e Otto Edoardo. Questa eccessiva esposizione ha sempre attirato molte critiche e il post di oggi non poteva che essere da meno. Sono in tantissimi a ritenere che postare un video con una bambina senza maglia possa esporla al rischio di essere vista da pedofili e pervertiti del web, che sono sempre alla ricerca di contenuti di questo tipo sul web. “Comunque Ludovica Valli è impazzita. Io fossi il padre della bambina le toglierei il telefono. È la persona che più espone i figli sui social in modo sbagliato e imbarazzante. Vergogna“, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Come darla in pasto ai pedofili del web, povera piccola”; “Attenzione ai pervertiti”.

Sommersa da insulti sul suo profilo Instagram, la Valli ha deciso di rispondere con un lungo commento. Alla critica di aver trasmesso un messaggio sbagliato, ovvero che una donna debba necessariamente diventare madre per sentirsi realizzata, l’ex protagonista di “Temptation Island” ha risposto con queste parole:

Non è un messaggio bello? Anastasia quando crescerà farà sicuramente quello che vorrà, se vorrà diventare mamma o meno sarà solo una sua scelta ed io la rispetterò. Ma cosa c’entra questo? Chi ha mai detto qualcosa di diverso? Chi ha detto che è donna quindi predisposta alla maternità? Io ho ripreso semplicemente un momento di una dolcezza unica. Il resto state facendo tutto voi. Se tu non lo sapessi, al di là di ciò che ora sta imitando, per loro questo tipo di attività, ovvero imitare la mamma o chi vedono in quel momento, si chiama “gioco simbolico” ed è davvero fondamentale e importante per loro. Informati.

Insomma, il problema è sempre lo stesso: bisognerebbe essere più discreti e non condividere ogni momento intimo, soprattutto quando si tratta di bambini, solo per un tornaconto personale, ovvero avere più interazioni sul proprio profilo Instagram. Ciò che stupisce è la leggerezza con cui si pubblicano certi contenuti. Nonostante le buone intenzioni, è importante avere maggior prudenza in un mondo così vasto come quello di Internet e fare il possibile per tutelare i minori che ancora non hanno la capacità di scegliere cosa mostrare di sé.