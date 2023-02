Ludovica Valli è diventata mamma per la seconda volta lo scorso 9 febbraio. L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha partorito un maschietto, Otto Edoardo, circa due anni dopo la nascita della primogenita Anastasia. Dopo aver vissuto la gravidanza in diretta social, con tanto di ecografie e gender reveal party, l’influencer ha continuato a tenere in costante aggiornamento i suoi quasi due milioni di followers anche dopo la nascita del bambino. La minore delle sorelle Valli condivide ogni giorno nuove foto del piccolo, insieme ai suoi stati d’animo e alle sue paure derivate dall’arrivo di un nuovo figlio. Nelle ultime ore, poi, è apparsa su Instagram in lacrime, pubblicando un emotivo sfogo riguardo i disagi emotivi che attanagliano le nuove mamme post-parto.

“Poi mi dite, o meglio, mi insegnate come si fa a non avere i sensi di colpa verso la primogenita?”, ha scritto Ludovica sotto uno scatto che la ritraeva con il viso ricolmo di lacrime, mentre allattava Otto Edoardo. Una confessione brutalmente onesta, che si lega ad una tematica molto importante. Non è sempre facile per una donna gestire una nuova maternità: si viene spesso travolti da sensi di colpa, inadeguatezza ed incontrollabili paure. L’ex volto di “Temptation Island” ha voluto condividere questo suo crollo emotivo, nella speranza di poter aiutare, ed essere aiutata a sua volta, dalle numerose madri che la seguono.

L’influencer ha ricevuto molti messaggi di supporto ed ne ha pubblicato uno in particolare tra le sue storie: una donna l’ha ringraziata per mostrarsi in tutte le sue sfaccettature, ‘normalizzando’ gioie e dolori della maternità. Tuttavia, c’è anche chi ha criticato la Valli. Secondo alcuni, Ludovica sta divulgando, in realtà, una narrazione della maternità sbagliata. Il tutto, poi, per un tornaconto personale, ‘mercificando’ i figli con lo scopo di ottenere un maggiore riscontro sui social. “Sono così piena di tutto questo business che c’è intorno alla maternità, in ogni forma, dalle adv a queste micro-narrazioni che hanno come unico scopo quello di farsi fare articoli e creare engagement, ma vengono fatte passare per normalizzazione (e i fessi abboccano pure)”, ha scritto un utente su Twitter.

Negli ultimi tempi, la questione delle “mamme influencer” è entrata fortemente al centro delle discussioni e sono in molti a pensare che si stia oltrepassando il limite. In effetti, alcune influencer basano i loro social unicamente sui propri figli. E Ludovica Valli figura sicuramente tra queste. Nonostante si possa apprezzare una ‘normalizzazione’ di alcune tematiche sulla maternità considerate ancora oggi ‘tabù’, viene da chiedersi se, in alcuni casi, non sia meglio porre un confine tra ciò che è privato e ciò che può essere pubblico.